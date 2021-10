Bræk på væggene, afføring i bruseren og kokain i lobbyen.

Det var blot nogle af de ting, som eleverne fra Handelsgymnasiet Aalborg i Saxogade blev udsat for, da de var i Berlin i forbindelse med deres studietur i uge 40 og 41.

Alle eleverne går i 3. g på HHX Saxogade, og rejser er en stor del af den internationale studietur. Derfor var der planlagt en tur til Amsterdam og Berlin. Efter en veloverstået uge i Amsterdam ankom eleverne til Berlin fredag 8. oktober. De bliver dog ikke mødt af et almindeligt hostel, forklarer Peter Thrane, som var en af eleverne på turen, til B.T. Aalborg, og som her taler på vegne af sin klasse:

»Da vi ankommer, står vi og kigger på en bar, og vi er noget forundrede over, at det er her, vi skal bo, for vi må ikke drikke på vores studietur, og det var generelt enormt utrygt at komme til – vi blev også tilbudt kokain, da vi ankom,« forklarer han og fortsætter:

»En af drengene besvimede kort tid efter, vi ankom til vores hostel, og en af pigerne fik et angstanfald, og det er noget af det mest voldsomme, jeg nogensinde har set.«

Det var dette syn, der mødte eleverne, da de kom til Berlin. Foto: Privat Vis mere Det var dette syn, der mødte eleverne, da de kom til Berlin. Foto: Privat

Det viser sig, at baren er receptionen på hostellet, hvor eleverne stod til at skulle bo den kommende uge.

»Vi bliver mødt af et værelse, som på ingen måde er gjort rent. Der ligger et par bukser i hjørnet, som er smurt ind i bræk, et vådt håndklæde og madrester. På sengen kan vi se, der er pletter på lagnet, og vi finder afklippede tånegle på et af lagnerne,« fortæller Peter Thrane.

Da eleverne går ned i receptionen for at klage, bliver de mødt med et grin og en konstatering af, at der er blevet gjort rent på værelset.

Eleverne pakker deres tasker og forklarer lærerne, at de ikke vil sove på hostellet.

»Lærerne siger, at det bliver vi nødt til, fordi de ikke kan finde et andet hostel til os nu,« fortæller Peter Thrane.

Der var bræk og afføring flere steder på blandt andet gulvet. Foto: Privat Vis mere Der var bræk og afføring flere steder på blandt andet gulvet. Foto: Privat

Eleverne accepterer den ene nat, selv om mange af pigerne føler sig utrygge, da flere mænd på baren henvender sig til pigerne og pifter efter dem. Eleverne bliver enige om, at alle sover sammen for at passe på hinanden.

Dagen efter forklarer eleverne igen deres lærer, at de ikke er trygge ved situationen.

»Lærerne siger til os, at så må vi tage hjem. Problemet er bare, at vi går på en international linje, og vi ved ikke, hvad der sker med vores internationale EBBD-bevis (European Business Baccalaureate Diploma), men det kan skolen ikke svare os på. Derfor vælger vi at blive ugen ud, fordi vi ikke ved, hvad konsekvenserne er,« lyder det fra Peter Thrane.

Den efterfølgende aften bliver eleverne vækket af støj og larm på gangen, da syv politibetjente anholder en fuld polak.

Flere steder var der bræk på væggene. Foto: Privat Vis mere Flere steder var der bræk på væggene. Foto: Privat

Endnu en gang klager eleverne til deres lærer – men igen uden held. Derfor tager eleverne kontakt til rektor på skolen Charlotte Koldsø og fortæller om deres oplevelser i Berlin.

»Det var hun meget uforstående overfor. Hun mente, det var så fint, og at vi bare måtte tage os sammen,« lyder det fra Peter Thrane.

Eleverne må blive endnu en nat.

»På et af fællestoiletterne ser vi, at der er en, som har skidt i bruseren. Det lugter på hele gangen! Derudover finder vi bræk på væggene, men lærerne forklarer os, at de ikke kan gøre noget ved det,« fortæller Peter Thrane.

Afføring i bruseren på fællesbadet. Foto: Privat Vis mere Afføring i bruseren på fællesbadet. Foto: Privat

Hjemme i Danmark sidder op til flere oprørte forældre, som også er i kontakt med skolens ledelse, men lige lidt hjælper de. Peter Thranes far sender blandt andet billederne videre af hostellet, men da rektor ser billederne, vender hun ikke tilbage, og eleverne må blive.

»Vi havde intet overskud til sidst. Alle var trætte og mutte, og vi blev stort set alle sammen syge, fordi indeklimaet var så fugtigt. Vi fik slet ikke noget ud af turen i Berlin sammenlignet med Amsterdam.«

På trods af de dårlige vilkår nægtede skolen eleverne at finde andre overnatningsmuligheder i Berlin, og skolen kunne ikke fortælle om konsekvenserne, hvis eleverne gjorde det alligevel.

»Så kunne de ikke holde styr på os. Nogle af eleverne tog sagen i egen hånd og sneg sig ud om natten og fandt et ordentligt og trygt overnatningssted.«

Sådan så flere af toiletterne ud. Foto: Privat Vis mere Sådan så flere af toiletterne ud. Foto: Privat

Nu er eleverne hjemme igen, men til foråret venter endnu en studietur til England, som der dog ikke er nogen elever, som drømmer om lige nu.

»Vi vil bare gerne have en undskyldning fra skolen – og vores penge tilbage. Vi har ikke lyst til at rejse med skolen igen, som tingene er nu.«

B.T. har talt med Charlotte Koldsø, rektor på HHX Saxogade, der har følgende kommentar:

»Vi beklager elevens oplevelse. Vi følger op med alle elever efter efterårsferien,« lyder det fra rektoren, der ikke har ønsket at svare på yderligere spørgsmål i sagen.