Landmanden Riber Hog Anthonsens, der har 2.000 svin på sin gård på i østjyske by Mørke, har et stort ønske om, at prisen for svinekød stiger. For ham er foderet til svinene nemlig steget de sneste måneder, hvor Danmark ligesom resten af verden er hårdt ramt af inflationen På videoen her kan du høre, hvorfor alting stiger i pris.