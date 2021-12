Er du en af dem, der har svært ved at få penge til at række til børnenes julegaver? Så er der hjælp at hente på Bispetorvet i Aarhus på søndag.

Nicolai Varney fra Malling har nemlig sammen med et par andre forældre indsamlet en gigantisk bunke legetøj de seneste uger.

Det er gavmilde børnefamilier i Aarhus og omegn, der har doneret alt fra dukkevogne til bilbaner og bamser. Nicolai Varney har brugt cirka 14 dage på at køre rundt og samle alt det aflagte legetøj ind, hvorefter det er blevet vasket og pakket i poser.

I starten var tanken egentlig, at legetøjet skulle gives til julemærkehjemmene. Men da der er blevet doneret legetøj nok til at fylde en hel container, er der så meget til overs, at alle andre aarhusianske børn, der måtte have brug for det, kan få en gavepose med hjem.

»Det er fuldstændig sindssygt, så meget legetøj, der er blevet doneret. Aarhusianerne har virkelig været gavmilde,« siger Nicolai Varney.

Der er masser af gaveposer klar til juletrængende børnefamilier. Foto: Privat foto Vis mere Der er masser af gaveposer klar til juletrængende børnefamilier. Foto: Privat foto

Legetøjet bliver uddelt på Bispetorvet i Aarhus søndag den 12. december mellem klokken 10 og 15. Der er mest legetøj til børn mellem 0 og 5 år.

»Vi vil så gerne give en hjælpende julehånd til udsatte familier, for hvem det kan være svært at finde råd til at købe julegaver til deres børn. Og det gode ved at legetøjet er brugt er, at ressourcerne bliver udnyttet langt bedre, end hvis folk gik ud og købte nyt plastik for pengene. For der er i forvejen overflod af legetøj i god stand, som børnene bare er vokset fra,« siger han.

Containeren er næsten helt fyldt op med brugt legetøj. Vis mere Containeren er næsten helt fyldt op med brugt legetøj.

Nicolai Varney ejer virksomheden Lalatoys, hvor man kan abonnere på legetøj på den måde, at man kan bytte sit legetøj til noget nyt, når børnene er vokset fra det, og andre så kan få glæde af det. Det var derigennem, han fik inspirationen til juleindsamlingen.

»Mission legetøj opstod da vi gennem vores legetøjsvirksomhed Lalatoys snakkede om, hvordan vi kunne gøre en større forskel her i juletiden. Jeg plejer tit at få nogle skøre ideer, så da jeg sagde til de andre at jeg gerne ville stå for det, fordi jeg synes, at der er en alt for stor kontrast i Danmark imellem de forstadsbørn der får alt for meget legetøj, at de ikke sætter pris på det, og så de børn der får meget lidt, fordi deres forældre ikke har økonomisk overskud til det,« siger han.