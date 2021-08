»Vi prøve at tage den positive vinkel på den her oplysningskampagne. Ikke for mange hævede pegefingre og skældud.«

Sådan fortæller Malene Wulf, projektleder i den boligsociale helhedsplan i Sønderborg, til TV Syd.

Hun arbejder i øjeblikket på at få flere sønderborggensere til at sortere deres affald.

Men det er ikke en nem opgave at engagere borgerne i affaldssortering. Derfor tages der i Sønderborg nu alternative metoder i brug.

»Vi giver en kop kaffe, og vi inviterer beboerne ned til en lille konkurrence om at sortere affald. Det er meningen, at det skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed«, fortæller Malene Wulf til TV Syd.

I Sønderborg Kommune har man affaldssorteret i de ti fraktioner i et års tid.

Har du styr på de ti typer af affald? Når affaldet i Sønderborg skal sorteres, er det i ti forskellige fraktioner: Metal

Madaffald

Pap

Papir

Glas

Plast

Restaffald

Farligt affald

Mad- & drikke-kartoner

Tekstiler Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Det er særligt i boligforeningerne, at sorteringen halter bagefter. Derfor er det også i disse områder, at der nu afholdes oplysningskampagner.

Nu håber Malene Wulf, at de nye tiltag kan lokke flere i gang med at sortere.

»Vi skal blot have tålmodighed i de her områder. De personer, vi møder først, er dem, der har mest interesse i affaldssortering. Derfor skal vi blive ved med oplysning for også at nå dem, der ikke tænker på affaldssortering.«, siger hun.