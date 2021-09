Gitte var en af 15 medarbejdere, der ved et hackerangreb på Odense-virksomheden Kompan fik stjålet sine pasoplysninger.

B.T. har for at minimere risikoen for misbrug valgt ikke at bringe Gittes efternavn, selvom det er redaktionen bekendt.

Nye oplysninger peger nemlig i retning af, at lyssky personer efter angrebet har lagt hendes oplysninger ud på mørkenettet, og nu kan Gitte og hendes kollegaer bare gisne om, hvad den slags oplysninger kan blive brugt til.

»Det er jo dybt ubehageligt,« siger projektlederen hos Kompan, som har hovedsæde i Odense.

Det var tech-mediet Version2, der først gjorde Gitte opmærksom på, at hendes pas kunne findes online på det såkaldte mørkenet.

Mediet har gennemgået et 560 gigabyte stort materiale, som hackere har stjålet fra Kompan ved et tidligere hackerangreb, og som mediet mener at vide, stadig ligger online.

»Jeg går ud fra, at det stadig ligger derude – det er meget grænseoverskridende,« siger hun til B.T.

Økonomidirektør i Kompan, Peter Elkjær-Larsen, havde ellers tidligere fortalt B.T., at virksomheden hurtigt fik fjernet de data, som hackerne efter angrebet havde lagt frit tilgængeligt online.

Selvom det nu forlyder, at oplysningerne stadig kan være at finde derude, vil Peter Elkjær-Larsen ikke overfor B.T. bekræfte, at det skulle være tilfældet. Han understreger dog, at virksomheden er ked af, hvis det ikke er lykkedes at fjerne alle lækkede oplysninger.

»Vi er ofre for en kriminel handling, og vi har strakt os langt for at gøre vores bedste for at få det her stoppet,« siger Peter Elkjær-Larsen.

Han tilføjer, at firmaets eksperter på området havde vurderet, at de omtalte data var blevet slettet. Derfor ønsker han heller ikke yderligere at kommentere Version2s oplysninger om, at virksomheden er blevet overbragt det fulde datalæk, som mediet har fundet på mørkenettet.

»Vi har hele tiden kørt ud fra den antagelse, at der kunne ske nye læk af det stjålne data, og vi har informeret vores medarbejder om den risiko fra starten,« siger Peter Elkjær-Larsen.

Er du selv en af dem, hvis data er del af det her læk?

»Det kunne meget vel være, men det har vi ikke det fulde overblik over.«

Så du ved ikke, om du selv er en af de 15, hvis pas er blevet delt?

»Det ved jeg heller ikke,« siger Peter Elkjær-Larsen.

Ligger der stadig data fra hackerangrebet ude på mørkenettet, som Version2 beskriver?

»Min browser har ikke adgang til den del af internettet, så det ved jeg ikke. Vi er hele tiden i kontakt med vores eksperter om, hvordan og hvad der kan fjernes.«

Gitte mener, at hendes arbejdsplads har gjort, hvad den kunne i forhold til håndteringen af hackerangrebet.

»Jeg synes Kompans håndtering har været dybt professionel, og jeg føler mig tryg i, at Kompan gør alt, hvad der står i deres magt for at få styr på det,« siger hun og tilføjer, at hun er glad for at have sin arbejdsgiver i ryggen i den nuværende situation.

Gitte har været ansat hos legepladskæmpen i 15 år, og hendes arbejdsgiver har en kopi af hendes pas liggende, fordi hun ofte rejser i forbindelse med sit arbejde.