En fødsel med publikum lyder ikke umiddelbart som noget, der vil hue de fleste.

Men ikke desto mindre var det tilfældet, da Frida onsdag fødte.

Det skal dog siges, at Frida er en giraf og fødslen foregik i Aalborg Zoo. Det oplyser Aalborg Zoo i en pressemeddelelse.

Det tidlige julemirakel kom hurtigt til verden, selvom giraffødsler kan være en langvarig affære. Det tog cirka to timer, før den lille nye var ude.

Det er tredje gang, giraffen Frida føder en kalv. Foto: Aalborg Zoo Vis mere Det er tredje gang, giraffen Frida føder en kalv. Foto: Aalborg Zoo

Der er tale om en Rothschild giraf, der normalt lever i Uganda og Kenya, og som kan kendes på deres helt hvide ben.

Efter den nye kalv var født, indgik en kamp for at komme op at stå på de spinkle ben.

Det tog den nye giraf en halv time at få fodfæste, hvorefter næste skridt for den nyfødte var at finde vej til moderens mælk. Et projekt, der også lykkedes for den nye giraf.

Det er tredje gang, Frida føder en kalv, og ifølge Aalborg Zoo plejer hun at tage godt vare på sine unger.

Og mor Frida får rig mulighed for at tage sig af sin unge. For i den første tid får mor og barn en bås for sig selv, så de andre kalve ikke kan stjæle modermælken for næsen af den nyeste tilføjelse til giraffamilien.