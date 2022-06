Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du føder i Aalborg, skal du være klar til lige at holde veerne i ro længe nok til at registrere din parkering, hvis du ikke vil have parkeringsbøder med hjem.

Det gælder desuden også, hvis du er pårørende, som kører din dødssyge mor til undersøgelse, eller du bliver indlagt uventet – så er det altså også med at få svunget sygesengen forbi en af de opstillede tablets og fumle med nummerplade, godkendelse og en sms-kvittering.

Problemet med p-bøder på parkeringspladserne ved Aalborg Universitetshospital er ikke nyt.

B.T. beskrev tilbage i april måned, hvordan syge og pårørende blev mødt af gule sedler i forruden, som de fandt dybt uretfærdige.

Per Larsen (K) mener ikke, at forholdene på hospitalets parkeringspladser er gode nok. Derfor har han også rejst spørgsmålet i regionsrådet. Foto: Emil Helms Vis mere Per Larsen (K) mener ikke, at forholdene på hospitalets parkeringspladser er gode nok. Derfor har han også rejst spørgsmålet i regionsrådet. Foto: Emil Helms

Det gjorde flere politikere desuden også.

Siden da er der sket lidt.

Der er kommet nye skilte på parkeringspladsen, og der er blevet sat flere tablets op.

Men det er altså ikke tilstrækkeligt, mener regionsrådspolitiker Per Larsen (K).

Skiltet her er et af dem, der har skabt forvirring, og som siden B.T. skrev om problemet første gang, er blevet lavet om. (Foto: Lise Guldbrandsen) Vis mere Skiltet her er et af dem, der har skabt forvirring, og som siden B.T. skrev om problemet første gang, er blevet lavet om. (Foto: Lise Guldbrandsen)

»Der dukker stadig historier op med mennesker, som har fået bøder, mens de har haft et ærinde på sygehuset, og det mener jeg simpelthen er dybt uretfærdigt« siger han.

»Det her skal simpelthen fungerer, og det gør det ikke nu. Spørgsmålet er, hvordan man løser det, for der er jo indgået en kontrakt.«

En kontrakt, der er indgået, uden at man har indhentet flere tilbud.

I hvert fald var opgaven aldrig i udbud.

»Opgaven er ikke udbudspligtig, og derfor har vi ikke sendt den i udbud,« oplyser Aalborg Universitetshospital i et skriftligt svar.

B.T. har spurgt udbudsekspert Carina Risvig Hamer fra Syddansk Universitet, og hun er enig i den vurdering.

Jimmy Holst Rydahl, der er udbudskonsulent, ser dog anderledes på det – i hans optik ser det mærkeligt ud, og den holdning deler Per Larsen.

»Det er jo altid god skik, og jeg synes altid, man bør afsøge markedet og indhente tilbud – også når det ikke er påkrævet.«

»Og ser man på, hvordan det er gået her, er det et meget godt eksempel på hvorfor. Selskabet får lov til at tjene fedt på at være aggressive i deres kontrol af syge og pårørende, og det er simpelthen utilstedeligt.«

Parkeringsbøde eller? ​I artiklen skriver vi parkeringsbøder for forståelsens skyld, selvom der i virkeligheden er tale om gebyrer. Det er kun politiet, der kan udstede p-bøder.

Kommunen eller private parkeringsselskaber kan udstede kontrolafgifter eller kontrolgebyrer.

En parkeringsafgift fra kommunen eller politiet koster som udgangspunkt 510 kroner.

Parkering foran en port eller på handicap udløser en afgift på1020.

Private parkeringsselskaber har typisk højere gebyrer.

I kontrakten, som B.T. har set, er det desuden nedfældet sort på hvidt, at kontrakten som udgangspunkt er uopsigelig i de første tre år – frem til 1. november i år.

Til den tid er Per Larsen klar til at skubbe på for, at hospitalet opsiger samarbejdet med Apcoa.

»Noget skal der ske. Hvis ikke selskabet kan løse det her problem selv, så må andre jo komme ind over,« siger han.

Aalborg Universitetshospital forklarer videre, at man i sin tid valgte Apcoa, fordi deres løsning med tablets var afprøvet flere andre steder, og at der er planlagt drøftelser med Apcoa om kontrakten.

»Vi er interesserede i at finde ud af, om vi kan tilrettelægge parkeringssystemet på Aalborg Universitetshospital på en endnu mere hensigtsmæssig måde,« skriver hospitalet.

Apcoa oplyser, at de løbende tjekker deres systemer med henblik på at levere så god en kundeoplevelse og service som muligt.

De svarer ikke på B.T.s spørgsmål, om de dropper en del af deres bødekrav, når der klages over bøden til Parkeringsklagenævnet, og om det er et udtryk for, at de godt selv kan se, at bøden ikke er i orden.