Lise Guldbrandsen kørte sin dødssyge mor til en aftale på Aalborg Universitetshospital. Mens moren blev scannet, havde p-vagterne travlt med at udsmykke Lise Guldbrandsens forrude.

Og hun er langtfra den eneste, som har prøvet at få en bøde med på vejen væk fra sygesengen.

Ikke mindre end 13 personer har på bare én dag henvendt sig til B.T. med deres oplevelser.

Der er manden, som arbejdede på hospitalet som vikar og ikke kunne registrere sin parkering, fordi de tablets, som selskabet Apcoa har stillet op til formålet, ikke virkede.

Lise Guldbrandsen fik en p-bøde, da hun kørte sin mor til en aftale om stråleterapi på Aalborg Universitetshospital. (Foto: Privat) Vis mere Lise Guldbrandsen fik en p-bøde, da hun kørte sin mor til en aftale om stråleterapi på Aalborg Universitetshospital. (Foto: Privat)

Selvom det blev dokumenteret, stod selskabet fast, og mandens dagløn den dag blev beskåret med 795 kroner.

Der er også kvinden, som fik to bøder, mens hun lå på hospitalet og fødte sin datter.

Og så er der selvfølgelig Lise Gulbrandsen, som kørte sin mor til en aftale i stråleterapien og fik en ubehagelig oplevelse, da hun kom tilbage til sin bil.

Hun havde nemlig fået et 'kontrolgebyr' med den begrundelse, at hun ikke havde lov til at parkere på den pågældende plads foran stråleterapien.

Skiltet her betyder, at man skal have en skriftlig tilladelse til parkering i forruden. Noget, Lise Guldbrandsen ikke var klar over, da hun kørte sin dødssyge mor til en aftale. (Foto: Lise Guldbrandsen) Vis mere Skiltet her betyder, at man skal have en skriftlig tilladelse til parkering i forruden. Noget, Lise Guldbrandsen ikke var klar over, da hun kørte sin dødssyge mor til en aftale. (Foto: Lise Guldbrandsen)

Her skulle hun nemlig have haft en skriftlig tilladelse. Noget, Lise Guldbrandsen ikke ellers blev gjort opmærksom på, og som hun egentlig troede, hun havde, i form af hospitalsindkaldelsen og sin parkeringskvittering.

»Jeg var sikker på, at det var en formssag, og at de hurtigt ville annullere bøden. Vi havde jo en aftale på afdelingen, og jeg havde registreret min parkering på tablet og stillet p-skiven,« siger hun.

Men det gjorde Apcoa ikke. Faktisk har de efter hendes klage overdraget sagen til inkasso.

Det er ifølge politiker i regionsrådet Per Larsen (K) helt hen i vejret.

Per Larsen (K) mener ikke, at det er retfærdigt, at mennesker, som har aftaler på hospitalet, bliver mødt af bøder på parkeringspladsen. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Per Larsen (K) mener ikke, at det er retfærdigt, at mennesker, som har aftaler på hospitalet, bliver mødt af bøder på parkeringspladsen. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Han forklarer, at der tidligere har været et problem med, at folk parkerede på hospitalets gratis pladser uden nogensinde at skulle inden for dørene – og at det var det, man ville gøre noget ved, da man indgik en aftale med selskabet.

»Vi ville skabe bedre parkeringsforhold. Ikke gøre det sværere for folk. Og det er jo dybt urimeligt, at man nu får afgifter på hospitalets parkeringspladser på grund af banale fejl,« siger han.

Og selvom der i Lise Guldbrandsens sag er tale om forhold, der ifølge chefkonsulent ved FDM Dennis Lange faktisk ligger inden for lovens rammer, så mener Per Larsen ikke, at det er jura, det handler om.

»Det er jo voldsomt at få en afgift, når man holder parkeret ved hospitalet – som er vores alle sammens – bare fordi man overser noget. Det er ikke retfærdigt,« siger Per Larsen.

Indkaldelsen til en aftale på stråleterapi til Lise Guldbrandsens mor. En tilladelse, Lise troede, gav hende lov til at parkere ved afdelingen. Vis mere Indkaldelsen til en aftale på stråleterapi til Lise Guldbrandsens mor. En tilladelse, Lise troede, gav hende lov til at parkere ved afdelingen.

I nogle af de andre sager, som Dennis Lange har forholdt sig til, er han ikke i tvivl om, at det er Apcoa, der er galt på den.

»Når en tablet ikke virker, og når et system ikke fungerer, så er det selskabets ansvar. Og kan man dokumentere det med billeder eller på anden måde, så skal bøden annulleres med det samme,« siger han.

Desværre oplever han til daglig – som mange har gjort, når de har klaget over deres kontrolgebyrer fra hospitalet – at der er en uheldig tendens, når det kommer til parkeringsselskaber og klagesager.

»Det virker, som om de bare afviser dem pr. automatik. 'Går den, så går den'-agtigt. Jeg kan ikke sige, om det er sådan, det forholder sig, men det ser sådan ud,« siger Dennis Lange.

Efter at have modtaget en klage fra Lise Guldbrandsen 1. marts svarer parkeringsselskabet tilbage dagen efter, at de fastholder bøden. Vis mere Efter at have modtaget en klage fra Lise Guldbrandsen 1. marts svarer parkeringsselskabet tilbage dagen efter, at de fastholder bøden.

Særligt fordi selskaberne dropper rigtig mange sager, så snart de bliver indgivet til parkeringsklagenævnet.

»Det giver jo en indikation af, at de godt ved, den er gal, når de slipper afgiftskravet, inden sagen overhovedet er behandlet,« siger Dennis Lange.

Om juraen er på Lise Guldbrandsens side, vil tiden vise. Hun har nemlig også betalt de 175 kroner, det koster at få parkeringsklagenævnet til at kigge på sagen.

»For mig handler det ikke om pengene. Det er princippet. Jeg synes, det er en usmagelig måde at drive forretning på, og mange magter jo ikke at tage kampen op, fordi de er syge eller i sorg, så det er jo en guldgrube for Apcoa,« siger Lise Guldbrandsen.

Det har ikke været muligt at få et interview med direktøren for Økonomi og Drift på Aalborg Universitetshospital, Kim Mikkelsen, om parkeringsforholdene.

Men i et skriftligt svar gør direktøren det klart, at der i hans optik ikke er et generelt problem med tablets, der ikke virker.

Kim Mikkelsen understreger desuden, at det er vigtigt for ham, at det er en tryg oplevelse at parkere på hospitalet, og at der er skiltet klart og tydeligt om parkeringsforhold.

»Det vil dog altid være bilistens ansvar at orientere sig om skiltningen på det pågældende sted, hvor man vælger at parkere,« skriver han.

B.T. har foreholdt Apcoa kritikken. I et skriftligt svar gør parkeringsselskabet det klart, at reglerne for skiltning er overholdt, og at de ikke mener, at skiltningen burde give anledning til forvirring. De udpensler desuden, hvordan systemet virker, men forholder sig ikke til eventuelle fejl med tablets eller registreringen.

Sluttelig skriver Apcoa, at de behandler klager individuelt og objektivt.