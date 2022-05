»Jeg aner ikke, hvad fanden manden snakker om. Det går helt forbi mig.«

Folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet nærmer sig ellevte time.

SF, der er blandt ja-partierne, har derfor intensiveret deres valgkampagne.

Og det er ikke gået ubemærket hen.

Flere steder i København hænger der valgplakater med SFs folketingsprofil Karsten Hønge, der efterligner et af verdens måske mest berømte memes.

»Den er fuldstændig forkert i forhold til min målgruppe. Men det er også hele pointen,« siger forsker og underviser Hans-Christian Christiansen, der er en af Cphbusiness' førende eksperter på sociale medier.

Der er tale om det udbredte 'Hotline Bling'-meme, som der er lavet utallige versioner af, siden sangen af samme navn blev udgivet af den verdensberømte rapper Drake for nogle år tilbage.

Spørgsmålet er, om det rammer inden- eller uden for skiven.

Hans-Christian Christiansen har et bud.

»Hønge taler til en yngre målgruppes billedverden. Det giver en vis troværdighed, når man bruger samme sprog og indhold som den målgruppe, man vil nå ud til,« siger han.

Set med fagbriller har vi fat i retorikkens oldgræske fader Aristoteles’ tredeling af ethos: phronesis, arete og eunoia.

Sidstnævnte kan oversættes til velvilje – man virker imødekommende over for sine tilhørere. Publikum tænker nemlig for det meste på dem selv.

Den canadiske superstjerne Drake har begået en perlerække af hits. En af disse er endt som et meget berømt internet-meme.

»For at snakke med en målgruppe, skal man vise forståelse og velvillighed over for dem. Det er det samme, Mette Frederiksen gør, når hun poster Instagram-opslag om makrelmadder og vinduespudsning. Det er ikke ligefrem målrettet akademikere,« forklarer Hans-Christian Christiansen.

Om Karsten Hønges Drake-meme vil få flere unge til at stemme ja 1. juni, er der dog ingen, der ved med sikkerhed.

»Jeg tror, de unge er meget bevidste om de her virkemidler fra politikerne. Memes hitter. Men jeg tror, det efterhånden er så brugt, at det er ved at blive fortærsket,« siger Hans-Christian Christiansen, der har skrevet flere fag- og lærebøger om sociale medier, der anvendes som pensum på erhvervsakademier og universiteter.

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra SFs Karsten Hønge.

Hvad er et meme? Et 'meme' er et kendt fænomen på internettet. Det består typisk af et billede og et stykke tekst over og under billedet. Det særlige ved memet er det tvist, som samspillet mellem billede og tekst giver. Memes kan være sjove, skøre og opfindsomme – men de kan også være grove.

På Twitter har han svaret følgende til en journalist, der har spurgt ham, om han er klar over, at han mimer i et meme:

'De unge mennesker i vores propagandaafdeling forklarede det for mig,' lyder det lettere kækt.