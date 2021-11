Gademusikanten Yul Anderson er afgået ved døden i en alder af 63 år.

Det bekræftes både på hans officielle Facebook-profil og af hans samlever Helle Birk Møller i en pressemeddelse ifølge Berlingske.

Yul Anderson havde, ifølge Helle Birk Nielsen, hjerteproblemer, og han sov stille ind den 21. november med sin familie omkring sig på Sacramento Hospital i Californien.

Yul Anderson har været en stor del af Københavns bybillede siden 1980erne, idet han særligt var kendt for at spille på sit klaver på Købmagergade i Indre By.

Her spillede han alt fra rockede toner til blues og klassisk musik.

Yul Anderson spillede særligt på Købmagergade. Foto: Jan Jørgensen

Yul Anderson har desuden indspillet et stort antal sange og plader, og han har afholdt flere koncerter i ind- og udland.

»Yul vil blive savnet utroligt meget, da han var en stor del af lydbilledet i Københavns gågader,« står der i pressemeddelelsen.

Gademusikanten Yul Andersons kendetegn var særligt kærligheden til de tre musikalske genrer: rock, blues og klassisk musik.

Han blev 63 år.