Coronavirussen har igennem det seneste halvandet år lukket skoler ned i stribevis – men det er ikke den smitsomme virus, som hærger en skole på Fyn.

Næsby Skole lukker onsdag ned for de mellemste og største klasser, da dele af skolen er lukket af på grund af sikkerhedsmæssige årsager.

Det skriver TV 2 Fyn.

Det skyldes en bygning fra 1965, som er i så dårlig stand, at det ikke længere er forsvarligt at sende børnene til undervisning i bygningen.

»Vi har taget boreprøver af etageadskillelsen og haft en rådgivende ingeniør til at regne på bæreevnen. Konklusionen er, at vi ikke har den ønskede sikkerhedsmargen til, at lokalerne kan bruges, som undervisningen er i dag,« siger kontorchef Per Rygaard fra By- og Kulturforvaltningen i Odense i en pressemeddelelse fra kommunen.

Her forklarer han også, at skolen ikke er i fare for at styrte i grunden.

Elever fra fjerdeklasse og op skal nu finde computeren frem hjemme i stuen og modtage onlineundervisning i mindst 14 dage frem.

Skolechefen i Børn- og Ungeforvaltningen, Nikolaj Juul Jørgensen, fortæller til TV 2 Fyn, at det selvfølgelig er en 'beklagelig og vanskelig for forældre og børn.'

Næsby Skole forsikrer dog om, at de under nedlukninger som denne har haft godt styr på, hvordan de skal håndterer hjemmeundervisning af mange elever

Lige nu ved By- og Kulturforvaltningen ikke, hvor lang tid eleverne skal undervises hjemme, men at de i løbet af de næste 14 dage vil komme med en plan for, hvordan de vil renovere den nedslidte bygning.