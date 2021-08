Hvis Højesteret stadfæster forbuddet mod Loyal to Familia, bør Rigsadvokaten bruge dommen til at få flere grupperinger forbudt ved lov.

Det mener flere politikere, som B.T. har talt med.

I disse dage afgør Højesteret, om banden Loyal to Familia kan forbydes. Sker det, er døren åben for, at andre kriminelle grupperinger kan forbydes.

»Man skal stadig føre sag ved hvert eneste tilfælde, men det bliver nemmere at føre fremtidige sager, fordi man ved, hvad der skal til,« siger Jørgen Albæk Jensen, der er professor i forfatningsret ved Aarhus Universitet.

Loyal To Familia-medlem med rygmærke fotograferet foran Københavns Byret 27. september 2017. Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere Loyal To Familia-medlem med rygmærke fotograferet foran Københavns Byret 27. september 2017. Foto: Scanpix Danmark STF

Loyal to Familia gjorde sig for alvor bemærket i 2017, da de lå i væbnet konflikt med den rivaliserende bande Brothas. Under konflikten blev flere uskyldige personer ramt af skud.

Det var justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der i 2017 bad anklagemyndigheden søge at få opløst LTF som en kriminel forening. Dengang lagde han ikke skjul på, at målet var at få flere bander forbudt.

»Det er en meget stor og arbejdstung sag. Lykkes det, ser jeg det som en prøvesag for, at vi skal forsøge at kigge på nogle af de andre grupperinger,« sagde han.

Siden er banden blevet opløst af både Byretten og Landsretten.

Medlemmer af LTF kan straffes med fængsel, hvis de bærer synlige LTF-kendetegn på eksempelvis tøj eller kasketter. Politiet har også mulighed for at forbyde LTF-medlemmer at opholde sig på bestemte steder.

Tirsdag indledte Højesteret sin behandling af sagen, og hvis Højesteret blåstempler dommen fra Byretten og Landsretten, vil anklagemyndigheden fremover kunne rejse sager mod andre grupperinger.

»Jeg mener, det er en prøvesag, der kan danne skole for at indføre forbud mod nogle af de andre grupperinger. Slår man fast, at banden er en forening og virker ved vold, og viser det sig, at den godt kan opløses, så må man straks gå videre til andre bander og grupperinger,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Hvilke bander og grupperinger, synes du man bør opløse?

Bandidosmedlemmer fotograferet i København den 12. juli 2012. Foto: Bjarke Bo Olsen Vis mere Bandidosmedlemmer fotograferet i København den 12. juli 2012. Foto: Bjarke Bo Olsen

»Man kan bare starte fra en ende af. Man kan jo starte med de grupperinger, der viser deres grimme ansigt for tiden. Satudarah kan nævnes som et eksempel, men også Husum-gruppen, Brothas, Hells Angels og Bandidos. Man kan jo slå op i politiets banderegister og se, hvilke grupper det drejer sig om,« siger han.

Venstre bakker op om, at der bør rejses flere forbudssager mod bander, hvis sagen mod LTF går igennem i Højesteret.

»Jeg vil bestemt ikke udelukke, at andre foreninger også skal forbydes, hvis det kan bevises, at de virker ved vold og har en samordnet struktur. Initiativet skal komme fra Justitsministeriet, Politiet og Rigsadvokaten, der vurderer, om der er grundlag for at rejse en sag,« siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

I Holland er der nedlagt forbud mod Satudarah, hvilket betyder, at de ikke må bære rygmærker eller samles i klubhuse. I Tyskland er både Hells Angels, Bandidos og Gremium omfattet af forskellige forbud.