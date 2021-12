Juletræet med sin pynt. Sin brugte pynt.

Det er, hvad odenseanere og fynboer generelt er helt vilde med i år.

En dugfrisk opgørelse fra Dansk Røde Kors viser, at salget af julepynt i landets Røde Kors-butikker i løbet af december er steget med 14 procent på landsplan sammenlignet med julen 2020.

Men på Fyn er omsætningen steget med hele 33 procent sammenlignet med sidste år.

»Vi er rigtig glade for, at flere og flere danskere i højere grad tænker i genbrug - også når det gælder julepynt,« siger Tina Donnerborg, som er chef for genbrug i Røde Kors.

»Danskerne går op i at passe på klodens ressourcer og miljøet. Det går igen i juletiden, hvor rigtig mange vil have en jul med bedre samvittighed og uden at forbruge på livet løs. Både ved at købe og at donere julevarer til butikken kan være med til at gøre verden lidt mere bæredygtig,« tilføjer Tina Donnerborg.

Røde Kors-chefen kan tydeligt mærke, at de handlende i butikkerne er meget bevidst om, at det er godt at handle brugt.

»Vi passer på kloden og dermed på hinanden, når vi køber genbrug. Og så går omsætningen fra butikkerne til nødhjælpsarbejde og sociale indsatser i Danmark og ude i verden. Det kommer ganske enkelt mange til gode, når vi køber genbrug,« siger hun.

Røde Kors har 250 genbrugsbutikker fordelt over hele landet. 23 af dem ligger på Fyn.