I to måneder har frygten fået lov at vokse i Grindsted, og nu må det være nok.

Det mener i hvert fald sundheds- og ældreordfører fra Dansk Folkeparti Karina Adsbøl, der har fulgt B.T.s dækning af de mulige konsekvenser af den omfattende forurening i Grindsted.

»Jeg synes, det er utrolig vigtigt, der kommer nogle klare svar i den her sag,« siger Karina Adsbøl.

Hun har derfor bedt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at indhente en redegørelse fra Region Syddanmark.

Regionen iværksatte i 2018 en undersøgelse af, om der var en øget forekomst af en række sygdomme i Grindsted.

Heriblandt den uhyggelige og dødelige sygdom ALS, som der er en række tilfælde af i Grindsted, og som indbyggerne frygter kunne hænge sammen med den omfattende forurening fra Grindstedværket.

Sidste år kom undersøgelsen, der ikke kunne påvise en øget forekomst af ALS i Grindsted, og regionen konkluderede, at Grindstedborgere ikke er mere syge end andre – heller ikke af ALS.

Men for to måneder siden dukkede et overraskende brev op fra de to ALS-forskere, der havde været med til at lave undersøgelsen.

I brevet opponerede de mod regionens konklusion og mente, at der var grund til at se nærmere på netop ALS i Grindsted.

Siden er der kommet endnu flere nye ALS-tilfælde til, og B.T. kunne onsdag fortæller, at der på bare otte år har været 12 tilfælde.

Altså mere end en ALS-patient om året i en by, hvor der statistisk set kun skulle være et tilfælde hver fjerde til femte år ifølge Statens Institut for Folkesundheds forsøgsprotokoller, som B.T. har fået aktindsigt i.

Region Syddanmark har indkaldt en række forskere til at debattere sagen og det videre forløb.

Samtidig er man gået i gang med at verificere de nye ALS-tilfælde..

Men Karina Adsbøl savner svar på, at regionen følger sagen helt til dørs..

»Hvad sker der konkret herfra i sagen i forhold til at undersøge, om der er en sammenhæng? Får borgerne vished. For det fortjener de, uanset hvad svaret er,« siger hun.