Som følge af nedlukninger, mangel på containere samt trafikale problemer til vands, står flere danske virksomheder lige nu overfor lange ventetider, som kan give konsekvenser op til højtiderne.

En af de virksomheder, der i den grad mærker store forsinkelser på varer, er engrosvirksomheden Det Gamle Apotek, som forhandler julepynt samt andet brugskunst.

Det skriver TV Syd.

På nuværende tidspunkt er virksomhedens lager nemlig temmelig tomt, og det skyldes, at Det Gamle Apotek kun har modtaget fem-ti procent af de varer, som de plejer at modtage på denne tid af året.

Et problem, der nu ser ud til at give store konsekvenser for virksomhedens salg op til højtiderne.

»Cirka 50 procent af vores halloweenvarer kommer efter halloween. For os betyder det, at varerne skal overvintre til næste år, og for vores kunder betyder det, at de ikke har det salg, som de har forventet,« siger Henning Amtkjær Tygesen, som er direktør i virksomheden Det Gamle Apotek, til TV Syd.

Årsagerne til de lange ventetider er mange. Men coronanedlukninger af verdens fabrikker samt mangel på chauffører og køproblemer til vands, er de primære.

Ifølge Henning Amtkjær Tygesen er det dog ikke kun leveringen af halloweenvarer, som giver virksomheden udfordringer. Situationen kommer nemlig også til at påvirke salget af julepynt, for her forventes det, at ti procent af varerne ikke når frem, og at de resterne ankommer i sidste øjeblik.

TV Syd har rettet henvendelse til Peter Thagesen, der er underdirektør hos Dansk Industri, og som har ansvar for global handel, og ifølge ham, kan man godt regne med, at de store forsinkelser varer ved lidt endnu.

For selvom vi, i Danmark, længe har vinket farvel til coronarestriktioner, så gør det samme sig nødvendigvis ikke gældende verden over – og det er her, at problemerne opstår.

Henning Amtkjær Tygesen påpeger dog også, at danskerne skal være indstillet på, at der kan komme prisstigninger på helt op til ti procent, da priserne på containere stiger.