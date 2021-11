Sundhedsstyrelsens meldinger om det tredje coronavaccinestik har skabt forvirring i store dele af landet.

Pandemiens mest omtalte styrelse anbefaler nu alle borgere over 18 år at få et tredje stik. Men kommunikationen omkring det videre forløb kunne måske have været bedre.

I en pressemeddelse fra Sundhedsstyrelsen torsdag, som flere medier gengav, var ordlyden: »6 måneder efter 2. stik får du besked i e-Boks eller med brev.«

Og nogenlunde samme melding har sundhedsminister Magnus Heunicke ved flere lejligheder givet.

Men noget tyder på, at informationerne til befolkningen skulle have været endnu mere konkrete. I hvert fald tager mange danskere myndighedernes udmelding helt bogstaveligt.

Anders Cinicola er chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, og han fortæller, at regionernes coronahotlines har modtaget en del opkald fra borgere, der enten ikke har modtaget deres invitation, eller som ringer i håbet om at få en tid til en revaccination. Også i Nordjylland.

»Vi blev lidt væltet i slutningen af sidste uge, hvor der i perioder var telefonkø,« siger han til B.T. og uddyber:

»Mange har ringet, fordi de tror, at de får indkaldelsen til det tredje stik præcis på 6 måneders-dagen for det andet stik. Men det er ikke alle, der gør det.«

Du kan altså ikke være sikker på, at invitationen til dit tredje vaccinestik kommer nøjagtigt seks måneder efter det andet. Noget, som Sundhedsstyrelsen også efterfølgende har forsøgt at præcisere.

På deres hjemmeside skriver de: »Invitationerne sendes ud ugentligt, og derfor kan du opleve, at der går 6 måneder og 1-4 dage fra datoen for dit 2. stik, før du modtager din invitation.«

»Såfremt du er fritaget fra digital post, kan der gå op til 3-4 dage, før du modtager dit invitationsbrev med posten,« skriver styrelsen også.

Hvis der er gået mere end 6 måneder og én uge siden datoen for dit 2. stik, og du endnu ikke har modtaget din invitation, kan du logge på vacciner.dk for at se, om du har mulighed for at bestille tid.

Og hvis det ikke er muligt, kan du så herefter kontakte din regionale hotline for rådgivning, lyder meldingen fra Sundhedsstyrelsen.

I Region Nordjylland skal du ringe på telefonnummeret 97 64 84 63.

Anders Cinicola kender ikke det præcis tal for, hvor mange vaccineforvirrede nordjyder, der har ringet til regionens hotline. Men han understreger, at regionen gør, hvad de kan, for at få den nødvendige information ud til borgerne.

Travlheden på coronahotlinen i slutningen af sidste uge skyldtes delvist også, at der på landsplan blev sendt en halv million invitationer til det tredje vaccinestik ud henover få dage, indskyder chefkonsulenten.