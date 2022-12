Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forsvarsministeriets hjemmeside samt Forsvarets hjemmesider har været nede det meste af torsdagen.

Og det skyldes et cyberangreb.

Det oplyser Forsvarsministeriet på Twitter.

Her skriver ministeriet følgende:

'Det, der tidligere blev vurderet til at være et teknisk problem på forsvarets hjemmesider, viser sig at være et overbelastningsangreb (DDos), hvor de bagvedliggende webservere stresses i en grad, så de ikke kan svare og vise de normale websider.'

Forsvarets Koncern IT arbejder lige nu på at sikre, at overbelastningen udefra stoppes.

'For nuværende er der ikke kendskab til andre påvirkninger end manglende adgang til webportaler – der er således ikke nogen operative konsekvenser for forsvaret,' oplyser Forsvarsministeriet desuden i tweetet.

Også i Norge er man ramt af cyberangreb.

Ifølge Dagbladet.no er Stortingets hjemmeside nede.

Opdateres...