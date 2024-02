En gruppe forskere har taget et kæmpe skridt på vejen mod at kunne forudse de frygtede sygdomme demens og Alzheimers, lang tid før de indtræffer.

I et nyt studie har nogle britiske forskere nemlig kunne forudsige hvem der får sygdommene med en sandsynlighed på omkring 90 procent.

Det banebrydende fund er gjort ved hjælp af kunstig intelligens, som forskerne har brugt til at se på blodprøver fra 1500 forsøgspersoner, og holde dem op mod hvem af personerne der 15 år senere havde udviklet demens.

Den store succes i studiet skyldes blandt andet, at forskerne har identificeret nogle proteiner i blodet, der kan forudsige demens og Alzheimers. Det skriver det britiske medie The Guardian.

Ved at se på resultaterne kombineret med klassiske risikofaktorer som køn, alder og genetisk eksponering for demens, mener forskerne altså at kunne forudsige med 90 procents sikkerhed, om mennesker 15 år senere vil have udviklet demens.

Derfor arbejder forskerne nu på at skabe en blodprøve, der altså potentielt kan forudse om personer kommer til at udvikle sygdommene inden for 15 år.

Forskergruppen forsøger nu ifølge The Guardian at finde et firma der vil være med til at udvikle blodprøven.

Der findes stadig ikke medicin der kan kurere Alzheimers, men inden for det seneste år er der kommet flere produkter på markedet, der kan forsinke udviklingen af sygdommen, hvis den opdages i et tidligt stadie.

Derfor vil blodprøven potentielt åbne for, at en langt større gruppe mennesker kan få hjælp tidligt i sygdomsforløbet.