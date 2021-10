Misfarvede tæer og fingre, kløe, ømhed, hævelse og blærer.

Det er nogle af de senfølger, som en række mennesker rundt om i verden har indberettet efter et forløb med corona.

Men hvorfor nogle mennesker får såkaldte 'Corona-tæer', som senfølgen kaldes, har stået hen i det uvisse. I hvert fald indtil nu. Det skriver BBC.

For nu har et hold forskere i lægetidsskriftet British Journal of Dermatolog offentliggjort et nyt studie om Corona-tæer, der har været en kendt bivirkning siden pandemiens spæde start i 2020.

Allerede dengang skrev B.T. om tilstanden. Det kan du læse her.

Et eksempel på 'corona-tæer'. Foto: Dr. Amy Paller/Northwestern University Vis mere Et eksempel på 'corona-tæer'. Foto: Dr. Amy Paller/Northwestern University

Ifølge forskerne bag studiet skyldes senfølgen, at kroppen går i angrebstilstand for at komme virussen til livs.

Det er to dele af immunsystemet, der går i gang, når coronaen skal bekæmpes, det peger de seneste undersøgelsesresultaterne på.

Den ene er et antiviralt protein, der kaldes type 1 interferon, og det andet er et antistof, der i stedet for kun at angribe virussen, også angriber personens egne celler og væv.

For nogle er Corona-tæer smertefrit, mens tilstanden for andre kan være ekstrem smertefuldt med kløe, ømme blærer og hævelse på tæerne eller hænderne, der kan blive røde eller lilla.

Corona-tæer ses for det meste hos børn og teenagere, men det kan forekomme i alle aldersgrupper. Hos nogle står det på i flere måneder, mens andre 'kun' døjer med det i uger.

Af andre kendte senfølger ved corona findes blandt andet tab af smags og lugtesans og træthed.