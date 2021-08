Forbrugerombudsmanden har valgt at politianmelde Easy Park.

Årsagen er, at man mener, at Easy Park har skjult, at der betales et gebyr til parkeringsvirksomheden på 15 procent oven i parkeringsprisen, når forbrugerne anvender Easy Parks app.

Dermed har Easy Park ifølge Forbrugerombudsmanden overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

»Easy Park har efter vores vurdering skjult over for brugerne af appen, at det koster et gebyr på 15 procent af parkeringsprisen at anvende appen. Vi anser det for en alvorlig overtrædelse af forbuddet mod vildledning, og vi har derfor politianmeldt selskabet,« forklarer Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

»Som forbrugere skal vi naturligvis vide, hvis vi skal betale for at anvende en app, inden vi beslutter, om vi vil anvende den. Det gælder for app, som for alle andre produkter. Ellers kan vi ikke varetage vores økonomiske interesser.«

Ifølge Forbrugerombudsmanden står der ikke oplyst noget om gebyret på skiltene på selskabets parkeringspladser.

Derudover er det ifølge Forbrugerombudsmanden heller ikke tydeligt oplyst, når brugerne downloader og tilmelder sig Easy Parks app. Det samme gælder for virksomhedens hjemmeside.

Det er dog ikke det eneste, som man politianmelder Easy Park for.

Forbrugerombudsmanden har også valgt at politianmelde virksomheden for ikke at have oplyst brugerne af appen tydeligt om, at lokalitetsfunktionen i Easy Parks app afhænger af telefonens GPS-funktionalitet, som kan være upræcis – og at det er kundernes eget ansvar at sikre, at deres bil er placeret i det korrekte parkeringsområde.

Ifølge Forbrugerombudsmanden er nogle kunder, der har benyttet sig af fastprisparkering, også blevet trukket for gebyret på 15 procent, uden man er blevet oplyst om det.

Til Forbrugerombudsmanden oplyser Easy Park, at man vil tilbagebetale gebyret på 15 procent til de privatkunder, som har benyttet fastprisparkering de seneste tre år uden at have fået oplyst prisen inklusive gebyret.

Hvis man ikke automatisk får refunderet gebyret fra Easy Park, kan man rette henvendelse til parkeringsvirksomheden.