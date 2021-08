Der er nogen, der skal stå til ansvar for, at 17-årige Stacy denne uge druknede i en svømmehal på sin 10.-klasses introtur.

Det er det eneste, Stacys forældre har tilbage at kæmpe for nu, hvor deres datter er blevet revet væk fra dem.

Forældrene fra Frederikssund overdrog ansvaret for deres 17-årige pige til de seks af Egeskolens medarbejdere, der var med på turen til Fjerritslev i Nordjylland.

Og det ansvar mener forældrene, at lærerne ikke ​levede op til.

Stacy druknede, mens fire lærere og skolelederen var til stede i svømmehallen. En af dem er uddannet livredder. Det var Stacys klassekammerater, der først opdagede den livløse pige på bunden af bassinet og sidenhen forsøgte at få lærerne til at agere, men da dette ikke lykkedes, fik eleverne bjærget hende i land og påbegyndt livreddende førstehjælp.

17-årige Stacy ved det første hjem, hun havde i Danmark. Foto: PRIVATFOTO Vis mere 17-årige Stacy ved det første hjem, hun havde i Danmark. Foto: PRIVATFOTO

Først herefter trådte en lærer til.

Det har to af Stacys klassekammerater fortalt til B.T. Den ene er hendes fætter, der var øjenvidne, og den anden er 16-årige Kiraat, der var med til at bjærge Stacy i land.

Ifølge velfærdsdirektør i Furesø Kommune Tine Gram, der udtaler sig på skolens vegne, er der ikke noget endnu, der tyder på, at lærerne har handlet forkert.

Kommunen om drukneulykken: 'Det er ikke noget, vi kan genkende' Interview med Tine Gram, velfærdsdirektør i Furesø Kommune. Hvorfor er det kommunen og ikke skolen, der stiller op til interview? »Den her frygteligt tragiske ulykke berører også vores medarbejdere, som var til stede, og derfor har vi aftalt, at det er mig, der udtaler sig på kommunens vegne.« Hvordan kan lærerne ikke have opdaget noget? »Jamen, altså, det er det, vi alle – og ikke mindst lærerne selv – tænker på nu. Hvordan kunne det ske? Det er vi i gang med at undersøge. Politiet har jo konstateret, at det er en tragisk ulykke. Jeg kan ikke give nogen yderligere forklaring.« Nogle af eleverne gør lærerne opmærksomme på, at der ligger en skikkelse på bunden, de tror, er et menneske. De siger, at lærerne smiler og ikke tager det alvorligt? »Den udlægning kan vi ikke genkende.« Hvilken udlægning har I så? »At en dreng er dykket ned og opdager, at der ligger noget. To drenge dykker umiddelbart ned igen og konstaterer, at det er en pige, som de sammen med en lærer på bassinkanten får bjærget op og påbegynder livreddende behandling.« Hvorfor er der ikke nogen af lærerne, der hopper i vandet, når det bliver konstateret, at det er en pige? »Lærerne er på bassinkanten. Det er helt almindeligt i sådan nogle situationer. Du skal huske på, at det går virkelig stærkt. Umiddelbart efter er lærerne til stede, og sammen påbegyndes livredningen.« Ifølge de to drenge, B.T. har talt med, konstaterer en lærer på et tidspunkt, at det er en dukke på bunden af bassinet. Hvordan kan det ske? »Det er ikke noget, vi kan genkende. Jeg har en forklaring om, at det er en af eleverne, der i første omgang tror, at det er en dukke.« Forældrene mener, at det er lærerne, der har svigtet i den her situation. Mener I også det? »Jeg kan sagtens forstå, at de er frustrerede og vrede og har brug for en forklaring. Vi er kede af det på deres vegne, og jeg har tilbudt, at vi gerne vil gennemgå forløbet med dem, når de er klar til det. Og så vil jeg bare sige, at politiet har konstateret, at der er tale om en tragisk ulykke.« Men der er vel stadig nogen, der kan have et ansvar for den tragiske ulykke? »Der er ikke noget endnu, der tyder på, at der ikke er blevet handlet, som der skulle. Men det er vi ved at få undersøgt, og så vil vi selvfølgelig se på, om den tragiske ulykke giver os anledning til at justere på vores rutiner og lignende på ture.«

Nicolaj Sivan Holst, der er lektor og forsker i strafferet ved Aarhus Universitet, fortæller, at der i en situation som denne både kan være et erstatningsansvar og et strafansvar. Der vil typisk være større sandsynlighed for et erstatningsansvar end et strafansvar, siger han.

»Rent strafferetligt har man ét fortilfælde, som er Præstøulykken, hvor efterskoleforstanderen havde et ansvar. Det handler om, at man begår uagtsomt manddrab eller uagtsomt forvolder skade på nogen ved ikke at holde tilstrækkeligt opsyn,« siger Nicolaj Sivan Holst og fortsætter:

»Forstanderens ansvar gik på, at man havde ansat en lærer, som ikke var tilstrækkeligt kvalificeret til at have de her børn ude at sejle.«

Kan lærerne personligt stå til ansvar og blive straffet?

»Det kan de godt,« siger han og fortsætter:

»Der er også en generel pligt til at redde folks liv, som gælder os allesammen. Det er en af de få strafferetlige borgerpligter, vi har. Hvis vi ser en, der er ved at drukne, så skal vi efter bedste evne forsøge at redde dem.«

Stacys mor Rosalie Felicity og papfar Jens i baggrunden Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Stacys mor Rosalie Felicity og papfar Jens i baggrunden Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Men for at man kan straffes for det, så kræver det, at man har et såkaldt forsæt. Det vil sige, at man forstår, at personen er ved at drukne, har mulighed for at hjælpe og alligevel ikke gør noget, fortæller strafferetsforskeren.

I forhold til ansættelse og erstatning har man som lærer ligeledes en pligt til at holde øje med og sørge for elevers velbefindende.

»Det vil sige, at man kan ende med at miste sit job og blive erstatningsansvarlig, hvis man forsømmer den pligt,« siger Nicolaj Sivan Holst.

Lige nu er Stacys forældre, Rosalie og Jens Ørsted, mest optagede af at være i sorgen og være der for hinanden. Men de er ikke i tvivl om, at når kræfterne er genvundet, vil de kæmpe for den retfærdighed, som Stacy ifølge dem ikke oplevede.

Velfærdsdirektør i Furesø Kommune Tine Gram fortæller til B.T., at politiet kalder det en tragisk ulykke, og at skolen vil lave en selvstændig redegørelse af forløbet.

Egeskolen i Furesø Kommune har oplyst til B.T., at de ikke har nogen kommentarer til sagen.