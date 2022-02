»Dette er et opråb fra flere utrygge forældre.«

Sådan begynder et langt brev fra 36 forældre, der alle har børn i samme daginstitution i Rødovre Kommune.

Forældrene har netop sendt brevet til kommunen i kølvandet på B.T.s artikel om en pædagog, der truede og straffede grædende børn i en børnehave i Albertslund.

Pædagogen er sidenhen blevet ansat i den daginstitution i Rødovre, hvor de 36 forældres børn bruger størstedelen af deres vågne timer.

»Der er for vores vedkommende ingen tvivl om, at ansættelsen af pædagogen er en kæmpemæssig fejl, som aldrig skulle have fundet sted. Vi kan som forældre ikke acceptere, at vedkommende fortsætter som pædagog i institutionen,« står der i brevet.

Men det er ikke kun ansættelsen af den omtalte pædagog, der er et problem. Det er blot dråben, der har fået bægeret til at flyde over, skriver forældrene.

De kritiserer de to ledere for generelt at agere uprofessionelt og ikke kunne varetage deres opgaver.

Hvis daginstitutionen skal fortsætte, ser forældrene det som den eneste løsning, at ledelsen bliver udskiftet, lyder det.

B.T. har talt med to forældre, Sameer Hansen og Sarah Simonsen, der begge er initiativtagere til brevet, som er blevet sendt til kommunens borgmester og til kommunens børne- og kulturdirektør.

Sameer Hansen fortæller, at han selv flere gange er gået til ledelsen med kritik, der ikke er blevet reageret på. Og da han læste B.T.s artikel, mødtes han og de andre forældre, siger han:

»Jeg har slet ikke kendt til alle episoderne, men da jeg hørte de andre forældres oplevelser, tænkte jeg bare: 'Nok er nok nu'.«

I brevet har forældrene nedskrevet 16 eksempler på hændelser fra hverdagen, hvor de to ledere ikke har handlet.

Der bliver blandt andet nævnt en situation, hvor et fireårigt barn blev sat udenfor i nul graders kulde kun iført T-shirt og strømpebukser.

»Barnet er dybt ulykkeligt og græder. Barnet bliver stillet på bænken uden opsyn af impliceret mandlig pædagogmedhjælper. Årsagen til denne 'pædagogiske' handling var, at barnet 'lavede en scene i garderoben og ikke ville have flyverdragt på' (citat pædagogmedhjælper),« står der i brevet.

B.T. har talt med faren til det fireårige barn. Faren ønsker ikke at få sit navn frem af hensyn til barnet.

Men han fortæller, at han ikke fik noget at vide om episoden fra hverken personalet eller ledelsen – men derimod fra et andet forældrepar, der observerede hændelsen, da de hentede deres barn.

Faren konfronterede både ledelsen og den pågældende medarbejder, som bekræftede, at det var sket, men derudover mærkede faren ikke, at der blev lyttet til hans frustration og bekymring.

I brevet fra de 36 forældre bliver der også beskrevet, hvordan en mandlig pædagog er verbalt og fysisk voldsom.

»En forælder overværede på afstand, at han kom slæbende med et grædende og skrigende barn. Han holdt fast oppe ved skulderen og trak barnet på tværs af legepladsen,« står der, og eksemplerne fortsætter.

Om en af lederne står der, at vedkommende udfører tyranni mod egne medarbejdere og skaber et giftigt miljø, hvilket, forældrene mener, har fået flere pædagoger til at sige op.

For eksempel står der, at en forælder har set en grædende pædagog forlade institutionen.

Rødovre Kommune har indkaldt til møde mandag klokken 19.30, hvor alle forældrene har mulighed for at deltage sammen med kommunens dagtilbudschef, børne- og kulturdirektør og daginstitutionens ledelse.

B.T. har været i kontakt med daginstitutionen, der henviser til kommunen.

Børne- og kulturdirektøren i Rødovre Kommune, Camilla Niebuhr, skriver i en mail til B.T., at de ikke kan gå ind i enkeltsager, og skriver videre:

»Derfor kan jeg ikke komme det nærmere her end, at vi tager forældrenes henvendelse meget alvorligt, som vi altid gør med denne slags henvendelser. Vi er i tæt dialog med forældre, ledelse og medarbejdere om henvendelsen.«