Elever i 7-9 klasse på Islev skole i Rødovre kan fra næste år se frem til at sætte vækkeuret frem.

Folkeskolen har som den første i landet nemlig indført en permanent senere mødetid for de ældste elever.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

»Det burde alle skoler gøre,« siger søvnekspert Mikael Rasmussen til mediet og peger på, at det er helt naturligt, at mange teenagere i puberteten først kan falde til ro sent om aftenen.

Og derfor giver det altså mening, at de ældre elever kan sove et par timer mere om morgenen.

Islev skole har de seneste tre år afprøvet en ordning, hvor udskolingseleverne har mødt ind klokken 9.

Med resultater, hvor eleverne har følt sig mere friske og i bedre trivsel, har skolen derfor nu valgt at gøre den senere mødetid til en fast tradition.

Selvom Islev skole er den første folkeskole til at gøre den sene mødetid permanent, leger andre folkeskoler også med tanken.

I 2022 indførte 7-10 klasse på Th. Langs Skole i Silkeborg således også et treårigt projekt, hvor de fortsat undersøger effekten af at lade udskolingseleverne få en time mere på øjet.