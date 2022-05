De skoleelever, der hader at stå tidligt op, har god grund til at smile.

I hvertfald, hvis de går i 7.-10. klasse på Th. Langs Skole i Silkeborg.

Som et treårigt projekt vil skolen nemlig afprøve effekten af at lade eleverne fra 7.-10. klasse møde en time senere, skriver tvmidtvest.dk

»De fleste, der har med teenagere at gøre derhjemme eller i skolen, ved godt, at når man starter en dag op, så er de lidt trætte,« siger skoleleder Tine Kristiansen til mediet.

Kunne du godt tænke dig at møde en time senere?

Søvnekspert Jan Ovesen er positiv overfor skolen nye tiltag.

Han forklarer, at de unge skoleelever har brug for otte til ni timers søvn, fordi kroppen og hjernen stadig er under udvikling.

»De steder, hvor man allerede har indført senere mødetid for de unge, er de bedre udhvilet, og de får bedre karakterer. Søvnen har stor betydning i indlæringssituationen i forhold til koncentration og det at modtage ny information. Mængden af søvn afhænger af, hvor meget hjernen optager i langtidshukommelsen i løbet af natten,« siger han til tvmidtvest.dk.

Foreløbig er der planer om at ændre mødetiderne for 7.-10. klasse de næste tre år, og undervejs er der halvårlige evalueringer af, hvordan elevernes trives med at møde senere.