Køen til biografen strakte sig hele vejen gennem Kennedy Arkaden i Aalborg.

Lørdag var nemlig sidste dag, hvor biograferne må holde åbent i år, da nye restriktioner søndag gør, at de skal lukke frem til 17. januar.

»Jeg var helt euforisk over dagen i går,« siger biografchef ved Nordisk Film Biografer i Aalborg, Jan Ringtved.

Han var selv til stede ved både bigrafen i Kennedy Arkaden og i City Syd.

»Folk var søde. De havde stor forståelse for, at det her er en træls situation,« siger han.

Og de lange køer gav mere eller mindre fyldte sale.

»Jeg har ikke tal på det, men jeg vil nærmest sige, der var fulde huse på en del af filmene. Der var måske en enkelt plads hist og her,« siger han.

Normalt er dagene mellem jul og nytår højsæson for biograferne. Og det var tydeligt, at folk skulle have stillet deres filmtrang inden det var for sent, vurderer Jan Ringtved.

Spider Man, som havde premiere torsdag, var den mest sete film, men også mange af jule- og familiefilmene var velbesøgte i løbet af dagen. Og så var der en gammel traver, der kom lidt bag på biografdirektøren.

»Alle dem, der ikke lige havde fået set James Bond, skulle se den. Der var nogle, der sagde til mig 'vi skal lige nå det',« siger Jan Ringtved.

Nu går biograferne en stille jul i møde og det ærgrer Jan Ringtved sig naturligvis over.

»Det er jeg jo rigtig ked af. Det er vores højsæson, vi går glip af. Medarbejderne er også trætte af, at de ikke kommer til at se hinanden henover julen,« slutter Jan Ringtved.

Biograferne skal holde lukket frem til 17. januar. Dermed må danskere vente med at se de film, der har premiere i juledagene. Det tæller blandt andet den næste Matrix-film, som har premiere 22. december.