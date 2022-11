Lyt til artiklen

Kriserne er ikke få for tiden. Inflation, krig i Europa, energikrise, klimakrise.

Og nu er endnu en krise tilsyneladende under opsejling i lille Danmark. Udløst af en rød hue.

Den famøse Tinka-nissehue.

I 2019 rasede forældre over manglen på Tinka-nissehuer.

Og lige nu hamstrer folk netop samme røde hue. Det skriver flere butikker på Facebook.

'Vi oplever desværre, at der hamstres Tinka-nissehuer. Derfor vil vi fremadrettet have et max på fire nissehuer pr. kunde.'

Sådan skriver blandt andet Bilka Esbjerg, Føtex Kokkedal, Føtex i Windfeldt Hansens Center, BR Randers og Føtex Vesterbro i Odense på Facebook.

For en måned siden skrev Salling Group ellers i en pressemeddelelse, at der ikke var nogen fare for, at butikkerne ville løbe tør for den populære nissehue, der sælges for 12 kroner.

»Vi har indkøbt rigtig, rigtig mange nissehuer, så børnene ikke skal gå forgæves efter Tinkas røde nissehue, som jo i tidligere år har vist sig at være yderst populær blandt børnene,« lød det fra Henrik Schmidt, indkøbsdirektør for nonfood i Salling Group.

Men nu er den altså gal igen.

I Facebook-gruppen 'Be Yourself Girls' med 64.000 medlemmer kommenterer hundredvis et opslag om, at folk hamstrer Tinka-nissehuer. Her skriver folk blandt andet:

»Kender en, der blev beskyldt for at hamstre, fordi hun har købt syv. Men hun har altså syv børnebørn.«

»For mig er det overhovedet ikke aktuelt, men jeg får helt lyst til at købe en hue bare fordi.«

»Jeg så en købe en bunke – personen gjorde det i håb om, de blev lige så populære som sidste år, og man derved kunne sælge til overpris.«

»Det er så dumt, at nogle prøver at tjene penge på den dumme hue. Sidste år var der nogle, der solgte for 1.000 kroner, så jeg.«

»Om 60 år: 'Og hvad arvede du så fra dine bedsteforældre?' '100 Tinka-huer og 1.000 ruller toiletpapir.'«

»Det er en fucking hue. Det er eddermame synd for de børn, der rent faktisk ønsker sig en hue, når folk skal hamstre. Jeg håber ikke, min fem-årige vil have en, eftersom der højst tænkeligt ikke er flere nogen steder.«

I en pressemeddelelse siger Henrik Schmidt, indkøbsdirektør for nonfood i Salling Group, at de havde undervurderet efterspørgslen:

»Det var vores overbevisning, at 210.000 nissehuer til landets børn ville være rigeligt, men vi må tilstå at have undervurderet efterspørgslen.«