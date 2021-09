»Skammeligt.« »Har sat mine ben i jeres butikker for sidste gang.« »Værnemagere.« Og »I er meddelagtige i overgreb på befolkningen.«

Lørdag bliver Føtex og Bilkas sociale medier bestormet af vrede danskere – af én bestemt årsag.

At mange af kæders supermarkeder over hele landet netop denne dag lægger hus til pop-up vaccinationer mod covid-19.

Det har fået mange danske vaccine-skeptikere på banen – noget Salling Groups administrerende direktør Per Bank også har fået at føle.

»Gennem hele coronapandemien har vi bakket op om sundhedsmyndighederne, og nu gør vi det igen. Lørdag d. 11. september står personale fra regionerne nemlig klar og tilbyder vaccination til alle de kunder og kollegaer, der ønsker det,« skriver han i et opslag på Twitter, som du kan se herunder.

I kommentarsporet bliver han og Salling Group – som både Bilka og Føtex hører under – angrebet af brugere, som er stærkt utilfredse med beslutningen om at lægge lokaler til pop-up-vaccinationer.

Billedet er det samme på de to supermarkeders Facebook-sider:

»Kald det hvad I vil: I er meddelagtige i overgreb på befolkningen,« skriver en bruger.

»Føj hvor burde I skamme jer. Hvordan kan I dog bakke op om dette, tror der er mange, som aldrig sætter sine ben i jeres butikker mere,« lyder det fra en anden.

Der er også brugere, som bakker op om tiltaget, men de er i den grad i mindretal i kommentarsporene, hvor der er talrige eksempler på beskeder som de ovenstående.

I en meddelelse, som er delt på både Føtex' og Bilkas Facebook-side, skriver supermarkederne følgende:

»Kære alle. Mange tak for jeres kommentarer omkring vaccinationsdagen i Bilka og føtex på lørdag. Positive som negative – vi læser dem hver og én. Vi har under hele covid-19 bakket op om de danske myndigheders indsats – det gør vi også på lørdag med lokationer til personale fra regionerne. Og så er det vigtigt at huske på, at vaccinationstilbuddet selvfølgelig stadig er helt og aldeles frivilligt, og at alle – vaccinerede som ikke vaccinerede – stadig er velkomne i vores varehuse og butikker.«

Hvad er din holdning til, at Føtex og Bilka lægger lokaler til pop-up-vaccinationer mod covid-19?

Lørdagens pop-up-vaccineringer i Bilka og Føtex er en del af en ny kampagne fra sundhedsmyndighederne med henblik på at få så mange danskere til at blive vaccineret mod covid-19 som muligt – især blandt de unge, hvor vaccinetilslutningen stadig er lavere end i befolkningen samlet set.

DGI og Dansk Idrætsforbund, og brancheorganisationer, som eksempelvis SMV Danmark, informerer også deres medlemmer om muligheden for at blive vaccineret som en del af kampagnen.

Hvor vaccine-skeptikere raser over Salling Grous deltagelse i kampagnen, er holdningen helt anderledes hos Sundhedsstyrelsen.

»Vi er rigtig glade for den store opbakning fra detailhandlen til at hjælpe med i vaccinationsindsatsen, så de sidste, herunder særligt de unge, kan blive vaccineret. Mange af os har vores daglige gang i butikker. Samtidig er detailhandlen en branche med rigtig mange unge medarbejdere. Derfor er detailhandlen en vigtig brik i puslespillet med at sikre, at alle ved, at de har et tilbud om gratis vaccination og får en nem mulighed for at gøre brug af det, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.