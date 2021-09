Lige nu er 50.000 publikummer ved at finde deres plads i Parken i København.

Om kort tid går Minds of 99 nemlig på scenen til det, der bliver den største koncert i Europa, siden coronapandemien ramte sidste år.

Men når så mange skal samles, så betyder det lang kø - og det er netop, hvad der er blevet dannet foran Parken på Østerbro.

Koncertgængere står i lange køer ude foran Parken på Østerbro i København.

Koncertgængere står i lange køer ude foran Parken på Østerbro i København.

Koncerten, der er totalt udsolgt, er blevet udskudt flere gange på grund af coronarestriktionerne.

Men fredag sagde vi farvel til alle restriktioner her i landet.

Det betyder, at The Minds of 99 får lov til at give den koncert, der skal sparke koncert- og festivallivet i gang igen.

I forbindelse med koncerten har det været muligt at få et stik med en coronavaccine.

I forbindelse med koncerten har det været muligt at få et stik med en coronavaccine.

Og som man kan på billederne derfra, så har flere taget imod tilbuddet om at få et stik inden koncerten.

Kulturen skal i fremtiden være en del af vaccineudrulningen.

Derfor vil der ved større arrangementer være mulighed for pop-up vaccinecentrene, som det i Fælledparken hertil aften, oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.