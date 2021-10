Aalborgenserne kan godt begynde at glæde sig.

For den nette sum af 199 kroner om måneden kan du få ubegrænset adgang til Nordisk Film Biografer Aalborg Kennedy fra 14. oktober – og det gælder uanset film, tidspunkt og hyppighed.

Med det nye BIOPLUS Unlimited-biografabonnement kan du bruge biografen lige så meget, som du vil, og det er noget, som Jan Ringtved, biografchef i Nordisk Film Biografer Aalborg Kennedy, oplever længe har været efterspurgt blandt biografgængerne.

»Vi har arbejdet på det her tiltag længe, og allerede for cirka to år siden testede vi det her i Aalborg. Vi spørger jo hele tiden vores gæster, hvad de kunne tænke sig. Her er der mange gæster, som fortæller, at de har prøvet lignende tiltag i udlandet, og at det kunne være med til at fastholde interessen for at gå i biografen,« fortæller han til B.T. i Aalborg.

Nu kan biografen efterkomme det ønske, og derfor er det også noget, som stort set hele biografen er involveret i.

»Alt fra it til økonomi er jo inde over det her projekt. Vi skal gøre os nogle erfaringer her i Aalborg, hvor vi prøver med et biografabonnement, og så skal vi løbende evaluere sammen med brugerne,« fortæller Jan Ringtved.

Biograferne i Aalborg har førhen været med til at sætte gang i nye tiltag, og derfor var det oplagt for biografen i Kennedy, lyder det fra biografchefen.

Med biografabonnementet ønsker man også at give gæsterne en ekstra oplevelse, som man ikke får derhjemme.

»Det handler om at give folk en oplevelse, hvor de sidder opslugt af mørket og lægger telefonen, når de ser film i biografen. Vi håber, folk vil komme endnu mere i biografen med det her abonnementet, og vi vil gerne give endnu flere gæster muligheden for at få den gode biografoplevelse,« forklarer Jan Ringtved.

På mange måder kan biografabonnementet sammenlignes med årskort til eksempelvis Fårup Sommerland og Aalborg Zoo, fordi det giver fleksibilitet i forhold til at benytte forskellige attraktioner, når man vil.