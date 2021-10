Carina Gisselmann fortryder i den grad, at hun gjorde en undtagelse og tog telefonen den dag i september – for det gør hun normalt ikke, når hun ikke kan genkende telefonnummeret.

»Jeg synes, det er så frækt, det, de laver. Det her kommer kun til at koste os penge,« lyder det.

Hun er en af de kunder, der føler sig voldsomt snydt af elselskabet Go Strøm, der nu er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for de metoder, der er brugt til at kapre kunder.

Og Carina Gisselmann kan nikke genkendende til alle punkter i fremgangsmåden, hvor de reelle hensigter slet ikke fremgik af det skæbnesvangre telefonopkald.

Derfor er Go Strøm politianmeldt Ifølge Forbrugerombudsmanden har Go Strøm vildledt kunderne på følgende måder: Go Strøm har givet forbrugerne det indtryk, at selskabet ringede fra forbrugerens eksisterende elselskab – eller på vegne af det – selv om det ikke var tilfældet.

Go Strøm har oplyst om, at forbrugerne skulle have penge tilbage eller at de skulle skifte elaftale, selvom det ikke var tilfældet.

Go Strøm har tilmeldt forbrugerne en elaftale fra Go Strøm uden forbrugernes viden, efter at forbrugerne har oplyst CPR-nummer og kontooplysninger – det har folk gjort, fordi de fik at vide, at de skulle have penge tilbage eller kunne få en rabat ved det eksisterende elselskab.

Go Strøm har givet urigtige oplysninger om, hvor mange penge forbrugerne kunne spare ved at skifte til Go Strøm.

For hun opdagede først, at hun pludselig havde Go Strøm som elselskab, da hun opdagede, at hun af firmaet var blevet trukket 2.200 kroner på bankkontoen for el resten af året.

Forinden var hun 2. september blevet ringet op af en Go Strøm-medarbejder, der ifølge Carina Gisselmann fortalte, at man nu håndterede faktureringen for hendes daværende elselskab, OK. Og fordi hun fik besked om, at hun skulle have penge tilbage, opgav hun sit cpr- og kontonummer.

»Jeg er 100 procent sikker på, at jeg ikke har sagt ja til at skifte elselskab, for det har jeg slet ikke været interesseret i. Men det mener de så, at jeg har, lige så snart jeg opgiver mit cpr-nummer og kontonummer,« siger Carina Gisselmann, der siden ad mange omgange har klaget til Go Strøm og forsøgt at komme ud af aftalen.

Forgæves.

Hun har med egne ord fået besked om, at der både er seks måneders binding, og at det vil koste et gebyr på 1.500 kroner at komme ud af aftalen igen før tid. Samtidig venter også snart en sidste kvartalsopkrævning fra hendes nu tidligere selskab.

Carina Gisselmann glæder sig i det mindste over, at Go Strøm nu er politianmeldt.

»Det er det eneste rigtige. Det har været den dårligste oplevelse. Det er så flabet en måde at drive forretning på, men jeg kæmper videre,« konstaterer hun.

I Nykøbing Mors sidder Charlotte Rueløkke Lindsey med en nærmest identisk historie. Hun er ikke selv blevet offer for Go Strøms metoder, men hun har været meget involveret i forsøget på at få sin svigerdatters mormor ud af elselskabets klør.

Charlotte Rueløkke Lindsey. Foto: Privatfoto Vis mere Charlotte Rueløkke Lindsey. Foto: Privatfoto

Også i dette tilfælde var det kontoudtoget, der afslørede, at Go Strøm var mormorens elselskab. Her var der i september pludselig trukket 1.325 kroner for resten af året.

Det viste sig, at den ældre dame var af den opfattelse, at hun sidst i august havde talt med en medarbejder fra hendes daværende elselskab, Goenergi. Det viste sig, at det – som i Carina Gisselmanns tilfælde – tilsyneladende var en Go Strøm-medarbejder, der bevidst fejlinformerede om sin hensigt.

Krøllen på denne historie er, at svigerdatterens mormor er flyttet til Danmark for kun et år siden, og at hun nærmest ikke forstår eller taler dansk.

»Det var derfor, jeg mente, at det var helt horribelt. Når de både decideret lyver og påstår, at de er noget, de slet ikke er, og samtidig snyder en gammel dame på 75, der nærmest ikke forstår eller taler dansk, så skulle man skamme sig. Det er jo endnu mere grotesk,« siger Charlotte Rueløkke Lindsey.

Det kan du gøre Forbrugerombudsmanden giver følgende råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis man vil ud af en uønsket aftale med Go Strøm: Inden for 14 dage: Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage, efter den er indgået. Kontakt Go Strøm skriftligt, eksempelvis på mail, og skriv, at du fortryder aftalen. Efter 14 dage: Hvis du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op af Go Strøm, er du ikke bundet af en evt. aftale med Go Strøm. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.

Hvis Go Strøm har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med Go Strøm kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.

Mener du, at aftalen med Go Strøm er ugyldig, fordi du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op, skal du skrive det til Go Strøm. Oplys samtidig, at Go Strøm skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Go Strøm straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.

Efter adskillige telefonsamtaler lykkedes det faktisk at få annulleret aftalen – også uden at blive opkrævet et gebyr på 1.500 kroner, som der også er blevet truet med i dette tilfælde.

De 1.325 kroner er dog ikke blevet tilbagebetalt.

»Der har ikke været noget at gøre, og nu kan vi slet ikke komme i kontakt dem. Men det er jo desværre nok det, sådan nogle lever af: At man giver op,« siger Charlotte Rueløkke Lindsey.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen har torsdag kaldt Go Strøms metoder så grove, at der kan være tale om bedrageri på grund af »systematisk vildledning af forbrugerne«, der også har lidt økonomiske tab ved at blive overført til elselskabet.

»Det er vigtigt, at forbrugerne er klar over, at de ikke er bundet af en elaftale, hvis de ikke har givet samtykke til opkaldet. De er naturligvis heller ikke bundet til aftalen, hvis de er blevet vildledt til at indgå den,« siger Christina Toftegaard Nielsen.

B.T har forsøgt at få en kommentar fra Go Strøm, men direktør Rasmus Moustgaard er ikke vendt tilbage på vores henvendelse om at kommentere på politianmeldelsen og de oplevelser, som Carina Gisselmann og Charlotte Rueløkke Lindsey har haft med elselskabet.