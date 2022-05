Risiko for hjertestop, hjerneblødninger og skader på skjoldbruskkirtlen

Konsekvenserne kan være fatale ved indtagelse af en række farlige kosttilskud, som et dansk onlinefirma hensynsløst forhandler.

​​Fødevarestyrelsen advarer nu forbrugerne mod 57 farlige kosttilskud, som er til salg på hjemmesiden www.ironyou.dk.

Virksomheden sælger blandt andet kosttilskuddet Angel Dust, som indeholder det farlige kemiske stof 1,3-dimethylamylamin (DMAA), der kan give både hjertestop og hjerneblødninger.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Virksomheden sælger også 27 sundhedsskadelige kosttilskud med planteingrediensen Withania somnifera, også kendt under navnet Ashwagandha.

Planteingrediensen kan gøre skade på skjoldbruskkirtlens funktion, lyder det.



Hjemmesiden forhandler endvidere 26 sundhedsskadelige kosttilskud, som indeholder planteingrediensen Tribulus terrestris, som blandt andet kan give alvorlige skader på leveren.

Yderligere forhandler www.ironyou.dk tre sundhedsskadelige kosttilskud med stoffet Huperzin A, som blandt andet kan påvirke centralnervesystemet, give akutte muskelrystelser og inkontinens (ufrivillig vandladning, red.)

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere, som har købt kosttilskud på ironyou.dk, til at kassere dem, hvis de indeholder nogle af de nævnte kemiske stoffer og planteingredienser.

Fødevarestyrelsen anbefaler desuden forbrugerne til altid at søge grundig information om et kosttilskud, inden de køber kosttilskud på nettet.

For eksempel kan man altid undersøge, om produktet er anmeldt som kosttilskud i Danmark​ og dermed underlagt Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol.

B.T. har forgæves forsøgt at kontakte virksomheden via deres kundetelefon.

Du kan se listerne med de farlige kosttilskud nedenfor. ​