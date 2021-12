Medarbejdere på landets bosteder og plejehjem går på arbejde, selv om de er testet positive for coronavirus.

De passer de beboere, der selv er syge. Så alvorlig er situationen lige nu.

Sådan lød ordene fra direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri på et pressemøde i går om den aktuelle coronasituation.

En virkelighed, som Kommunernes Landsforening (KL) hurtigt var ude og afvise.

»Det er rigtigt overraskende for os, at det skulle være et problem. Vi melder hus forbi og kan ikke genkende det,« udtalte administrerende direktør i KL, Kristian Vendelbo efter pressemødet.

Sektorformand i fagforeningen FOA, der repræsenterer ansatte på både bosteder og plejecentre, Torben Hollmann, fortæller fredag morgen, at han har undersøgt sagen nærmere.

Ifølge ham er det meget få tilfælde, hvor ansatte er mødt op på arbejde, selv om de er testet positive for corona.

»Jeg ved ikke, om det foregår aktuelt, men det er foregået. Vi har fået meget få henvendelser på det.«

Er det dit indtryk, at der er blevet gjort nok for at forhindre smitteudbrud på plejehjem og botilbud?

Torben Hollmann understreger dog, at det ikke må ske.

»En gang er en gang for meget. Det skal ikke ske.«

Han pointerer, at hvis man som sundhedsfaglig leder tager en beslutning om at lade coronasmittede møde på arbejde, så er man i den grad presset.

FOA og KL har fredag morgen holdt møde i et forsøg på at komme frem med forslag til løsninger, der kan afhjælpe den situationen.

»Men det vælter ikke ligefrem med løsninger. Det helt store problem er mangel på personale,« siger Torben Hollmann.

Han kritiserer, at politikerne har været for længe om at indføre tests af personale og pårørende, som kunne modvirke de store smitteudbrud, der lige nu er på mange bosteder og plejehjem.

Social- og Ældreministeriet sendte fredag en pressemeddelelse ud om, at der nu indføres daglige test af medarbejdere og selvtest af besøgende i ældrepleje og på sociale tilbud.

»Smitten stiger, og situationen er alvorlig for de mennesker, der risikerer at blive svært syge af covid-19. Derfor er det afgørende at holde smitten ude af plejehjem og sociale tilbud, og vi prioriterer af den grund de ældre og de sårbare borgere højest, når vi nu optrapper testindsatsen,« udtaler social- og ældreminister Astrid Krag i den forbindelse.