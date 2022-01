18.000.

Det er så mange helt tomme fly fra selskaberne i Lufthansa Group, der formentlig skal flyve frem og tilbage mellem lufthavne i Europa denne vinter.

Det skriver fagbladet Ingeniøren, hvor man også forklarer, at årsagen er den såkaldte 80/20-regel.

Her kræves det, at flyselskaberne benytter hele 80 procent af deres start og landingsområder i diverse lufthavne i løbet af fem uger. Gør de ikke det, så vil de miste deres fortrinsret året efter.

»Vi har måtte aflyse 33.000 flyvninger eller omkring 10 procent i vinterens fartplan. På grund af svag efterspørgsel i januar ville vi have aflyst væsentligt flere. Men vi er nødt til at gennemføre yderligere 18.000 unødvendige flyvninger denne vinter alene for at beholde vores start- og landingsrettigheder,« siger Carsten Spohr, ceo i Lufthansa Group.

80/20-reglen blev egentlig sat ud af kraft i begyndelsen af 2020 efter mange flyselskaber havde klaget over, at de skulle holde deres pladser ved lige, selvom ingen rejste med fly under pandemien.

Men med den ændring lavede man også en automatisk indfasning af reglen igen. Lige nu er den 50 procent indfaset, og i marts 2022 vil den procentsats være 64.

Og med den genindførelse er flyselskaberne altså nødt til at sende spøgelsesfly afsted – helt uden en eneste passager.