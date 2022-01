I 2020 sendte danskerne og danske virksomheder og myndigheder i alt 193 millioner breve til hinanden med Postnord. Det er en fortsættelse af en drastisk faldende tendens, som ventes at fortsætte i de kommende år.

Smertegrænsen er 50 millioner breve årligt, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i et interview med Finans forud for forhandlinger om fremtidens postservcie.

Han forventer, at grænsen på 50 millioner kan blive nået inden for ganske få år, og så vil det sandsynligvis være slut med at sende breve, som vi kender det i dag.

»Der er lavet mange prognoser gennem årene, og de har næsten alle været for optimistiske. Men bedste mands bud er, at vi nærmer os dette punkt ved årtiets udgang,« siger Benny Engelbrecht til Finans.

I stedet kan danskerne ifølge mediet formentlig se frem til at skulle sende breve som pakkepost – til en noget anden pris.

I øjeblikket koster det 11 kroner i porto at sende et brev, mens de mindste pakker kan sendes for 65 kroner.

Postnord er forpligtet til at opretholde postservice i hele Danmark til ensartede priser, og det udfordrer økonomisk.

Der skal i løbet af 2022 forhandles omkring fremtiden for den såkaldte befordringspligt, og hos oppositionen udtrykker Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen overfor Finans ønske om, at man sender den i privat udbud.