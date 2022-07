Lyt til artiklen

Chancen for, at du får dine penge tilbage fra SAS, er lille.

Det mener Flyhjælp, der mod betaling hjælper danskere med kompensationssager i forbindelse med flyrejser. Derfor tager virksomheden ikke længere imod flere sager, der omhandler netop SAS.

»Med omtanke på SAS' økonomiske situation i forhold til strejke, som er dyr for dem, og det faktum, at de har søgt konkursbeskyttelse, bliver det svært at få penge ud af SAS. Derfor har vi taget beslutningen,« fortæller direktør og grundlægger for Flyhjælp Gustav Frederik Thybo.

Direktøren understreger dog, at hvis flyselskabets situation forbedres, vil de genoverveje beslutningen.

Udsigten til lysere tider for SAS synes dog lang.

Det skandinaviske flyselskab står nemlig midt i selskabets værste krise. Piloter strejker, fly bliver aflyst, og SAS har tidligere oplyst, at omstændighederne påvirker omkring 30.000 rejsende om dagen.

Hvad handler konflikten om Spørger man ledelsen i SAS, er det selskabets overlevelse. En stor redningsplan for selskabets økonomi forudsætter besparelser blandt andet på lønninger.

Spørger man piloterne i Dansk Pilotforening, er det et forsvar for den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere laver aftaler og overholder dem.

*Under coronakrisen opsagde SAS omkring halvdelen af piloterne, men med en aftale om genansættelse, når der igen var brug for dem.

Fagforeningen er utilfreds med, at SAS siden har ansat piloter i to datterselskaber, SAS Link og SAS Connect, som ifølge fagforeningen har dårligere vilkår.

De to SAS-datterselskaber har i Danmark tegnet overenskomst med en konkurrerende fagforening, Flyvebranchens Personale Union (FPU). Kilder: SAS, Dansk Pilotforening, Ritzau.

Derfor er der tusindvis af danskere, der ikke ved, om de kan komme på ferie, om de kan komme hjem fra den igen – og om de nu har smidt penge ned i et sort hul ved at købe flybilletter hos SAS.

Og fordi udsigten til at få penge fra flyselskabet er så »beskeden«, sætter Flyhjælp altså bremserne i for første gang nogensinde.

»Det er første gang, at vi siger, at vi ikke tager imod flere sager. Men det giver ikke mening for os i forhold til tid og omkostninger,« lyder det fra Gustav Frederik Thybo, der naturligvis håber, at kunderne får den kompensation, som de har ret til ved aflyste fly.

»Vi har ekstremt mange kunder, som har en passerende sag hos SAS. Det er synd, hvis de skulle miste deres tilgodehavende, så vi håber selvfølgelig, at SAS udbetaler og klarer den.«

SAS beklager i en udtalelse, at det nu ikke har mulighed for at flyve strandede chartergæster hjem.

Reaktionen kommer, efter at piloterne har meddelt, at de ikke længere vil flyve chartergæster hjem efter sidste flyvning søndag 10. juli.

'Vi har et meget stort antal strandede passagerer, der ikke kommer hjem, og som er blevet sat i en forfærdelig situation. Vi skal have lov til at fortsætte vores arbejde med at få dem hjem,' skriver SAS.

»Vi beklager endnu en gang dybt de konsekvenser, det har,« hedder det i udtalelsen, som er underskrevet af pressechef i SAS Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji.

Lige nu er 1700 danske charterrejsende standet i udlandet, oplyser pressechefen. Tallet for de resterende danske passagerer, kender de ikke.

»Men det ændrer sig over tid, da der er flere, som skal hjem i fremtiden. Vi arbejder 24/7 sammen med charteroperatørerne for at få så mange hjem som muligt,« fortæller Alexandra Lindgren Kaoukji til B.T.

Du kan læse om dine rettigheder som flypassager her.