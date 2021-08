»Min far er ikke en, der typisk græder. Men da min mor fortalte ham, at han ikke kunne komme med til vielsen, brød han helt sammen«.

Sådan siger Ditte, der kun er nævnt med fornavn, i et interview med Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

31. juli blev hun gift i Lyngvig Kirke. Men dagen blev ikke nær så perfekt, som den skulle have været.

Hendes far gik nemlig glip af selve vielsen, fordi Flextrafik halvanden time før brylluppet ringede og aflyste kørslen af Dittes far, der er kørestolsbruger.

Med halvandens time varsel var det umuligt for familien at finde på alternativer.

Familien havde ellers bestilt taxaen en uge forud for brylluppet for at være sikker på, at alt var i orden.

På grund af kørestolen er han afhængig af Flextrafik for at komme hjemmefra.

Taxaen kunne først hente Dittes far en time og et kvarter efter aftalt tid. Derfor kom han ikke med, hvilket hele familien var meget kede af.

Frank Christensen, der er driftschef for Flextrafik hos Midttrafik, beklager den dårlige oplevelse med Flextrafik.

»Jeg er overhovedet ikke stolt af den her situation. Det er en sag, vi er rigtig trætte af,« siger driftschefen.

Han forklarer, at liftbilen, som faderen havde bestilt, havde en akuttur, hvor Flextrafik kører i stedet for ambulancerne.

Undervejs fik patienten i bilen det så dårligt, at bilen måtte vente på en ambulance, som skulle overtage patienten. Og det betød altså en forsinkelse, som gik ud over Dittes far.

Flextrafik kører hvert år omkring 1,1 millioner ture. 97 procent af tiden kommer flextaxaen til tiden.

Dittes far nåede at blive kørt frem til selve bryllupsfesten.