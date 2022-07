Lyt til artiklen

Det seneste år er der sket en fordobling i antallet af danske sygeplejersker, som søger job i Norge.

Og det skyldes ifølge Dansk Sygeplejeråd først og fremmest, at lønnen er højere og arbejdsvilkårene bedre.

Det skriver DR, der bragte historien først.

Udviklingen sker sideløbende med, at færre i år har søgt ind på sygeplejerskeuddannelserne herhjemme. Noget, der bekymrer Dansk Sygeplejeråd.

»I Norge kan du få en ret lukrativ løn som vikar, og jeg forstår godt, at de ønsker at få en ordentlig løn for det arbejde, som de laver. Vi har påpeget i årevis, at sygeplejerskernes lønninger i Danmark er for lave, og vi ønsker, at politikerne gør noget ved det,« siger Dorte Danbjørg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd til DR.

Så når der politisk ikke er sket en udvikling, forstår hun godt, at sygeplejerskerne vender det danske sundhedssystem ryggen.

I år har 28 procent færre end sidste år ønsket sygeplejerskeuddannelsen som deres førsteprioritet, lyder det i en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd.

Samlet set er 18 procent færre blevet optaget på uddannelsen. Det viser tal fra uddannelses- og forskningsministeriet.