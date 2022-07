Lyt til artiklen

»Det er ekstremt kritisk.«

Sådan lyder det fra forkvinde for Danske Professionshøjskoler, Camilla Wang, når hun skal sætte ord på det nye antal optagede på velfærdsuddannelserne.

Tallene, som kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser nemlig, at 60.034 er optaget på en videregående uddannelse. Men sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og læreruddannelsen har samlet optaget 14 procent færre i forhold til 2019.

»Vi optager nu markant færre på pædagog, sygepleje, lærer og socialrådgiveruddannelserne, fordi vi reelt ikke uddanner det antal, der er behov for. Og der er jo allerede stor mangel af ansatte ude i velfærden,« siger Camilla Wang.

Men det er ikke en overraskelse for Camilla Wang. For tidligere i juli kunne man allerede se skriften på væggen. Tallene viste nemlig, at 79.737 havde søgt ind på en videregående uddannelse, som er ti procent færre end i 2019.

»Vi har råbt op i mange år, for den her udvikling har været en del af en trend over mange år. Vi havde set det komme, men vi er chokeret over omfanget trods alt,« siger Camilla Wang.

Værst står det til på henholdsvis pædagog og sygeplejerskeuddannelsen. Her er der et fald på 15 og 18 procent.

Og det er også de faggrupper, som Camilla Wang fremhæver, når hun skal sætte ord på, hvorfor der ikke er flere der søger dem.

»Man skal ikke åbne mange aviser eller kende for mange onkler eller mostre, som arbejder i sygepleje eller pædagogområdet, før man får at vide, at de job er hårde job. Man får travlt, dårlig løn og ikke særlig meget anerkendelse,« siger Camilla Wang.

Løsningen er ikke at finde på et bedre slogan, nye kampagner eller tale uddannelserne op fra de Danske Professionshøjskolers side. Der findes ikke et »quickfix«, som Camilla Wang kalder det.

»Vi har som samfund skabt en forestilling om, at god uddannelse er lig med universitetsuddannelserne. Det er blevet en almen forståelse. Det er også sådan, de unge bliver rådgivet og vejledt,« siger Camilla Wang og tilføjer.

»Det kan være, man skal tænke i nye fag på gymnasiet. Hvorfor skal man have retorik, men ikke sundhedsfag eller pædagogiske fag? Jeg synes, man skal gøre gymnasiet bredere end bare forberede dem til universitetet,« siger hun.

Forskningsminister Jesper Petersen kalder udviklingen for »dybt bekymrende« og fortæller i en pressemeddelelse, at han vil indkalde de forskellige parter til drøftelse om, hvordan man kan få vendt skuden.