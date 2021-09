En farlig tendens buldrer derudaf på landets jernbaner.

»Det er en skræmmende tendens, at lokomotivførerne oftere oplever, at der er mennesker, der opholder sig ulovligt på sporene,« siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelse fra Banedanmark.

Der er nemlig en stor stigning i antallet af personer, der ulovligt krydser et spor. I Odense er det Fruens Bøge Station, hvor der er flest mennesker, der krydser sporet. Det viser en opgørelse, som Banedanmark har lavet.

»Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at folk overholder reglerne og passer på sig selv og hinanden tæt på skinnerne,« siger Benny Engelbrecht.

I andet kvartal af 2021 var der 320 indberetninger om ulovlig færdsel på jernbansporene på landsplan.

Det er cirka 100 flere indberetninger end i noget andet kvartal siden slutningen af 2017.

Ifølge Martin Harrow, som er sikkerhedschef i Banedanmark, er der aldrig en god undskyldning for at vove sig ulovligt ud på banen.

»Det er mildt sagt en meget foruroligende stigning, vi er vidne til. Det kan simpelthen ikke siges nok gange, hvor livsfarligt det er som person at gå ud på sporene,« siger Martin Harrow.

På landsplan er det København H, Hellerup Station og Kolding Station, der er de mest udsatte stationer. Men Fruens Bøge sniger sig ind på en fjerdeplads på landsplan.

Herunder kan du se listen over de stationer, der oplever flest spor-løbere.

København H

Hellerup

Kolding

Fruens Bøge

Dybbølsbro

Flintholm

Skanderborg

Valby

Aalborg

Hundige

Budskabet er meget klart fra Banedanmark: Du risikere at dø, når du færdes på jernbanesporet. Men det går også ud over en anden.

For sådan en hændelse er dybt traumatiserende for lokomotivførerne.

»Oplevelsen er så voldsom, at det desværre kan give varige psykiske mén,« siger næstformand for Dansk Jernbaneforbund Preben Pedersen.

En grafik fra Jernbanedanmark viser, hvor stor stigningen har været i år. Vis mere En grafik fra Jernbanedanmark viser, hvor stor stigningen har været i år.

»Det er dybt traumatiserende for lokomotivføreren, når der pludselig er en person på sporet. Toget kan hverken bremse eller dreje udenom, som en bil kan.«

Hos Banedanmark håber man på, at man kan få vendt den kedelige tendens.

»Vi har en klar forventning om, at alle, der bruger jernbanen, altid overholder reglerne og passer på sig selv,« siger Martin Harrow og fortsætter:

»Samtidig sørger vi selvfølgelig for at overvåge sporene, og hvis der så er visse steder på banen, hvor vi kan se, at mange ikke overholder reglerne, så forsøger vi at forhindre det ved at opstille hegn eller advarselsskilte,« siger Martin Harrow.