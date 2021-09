»Efterforskerne arbejder fortsat på sagen,« siger Milan Holck Nielsen, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Og den sag handler om et knivstik i Odense-bydelen Vollsmose.

Fredag aften var politiet nemlig massivt til stede i Vollsmose.

Seks personer blev anholdt efter et knivstik i Lærkeparken sent fredag eftermiddag – men nu er alle på fri fod igen.

»De seks anholdte, der var, de er blevet løsladt nu,« siger Milan Holck Nielsen.

»De vurderes ikke som værende gerningsmændene.«

En yngre mand blev ramt af knivstik og er lettere tilskadekommen.

Vagtchefen hos Fyns Politi har ikke nærmere oplysninger om ofrets tilstand.

»Det har jeg ikke nærmere på.«

Men hvis man skulle bevæge sig i Vollsmose-området, kan man forvente, at der er flere politibiler end normalt.

»Vi er til stede i Vollsmose som tryghedsskabende,« siger Milan Holck Nielsen og fortsætter:

»Som sagt efterforskningen pågår, og så må vi se, hvad efterforskningen leder frem til.«

Det er bare anden gang inden for en uge, at politiet rykkede ud til et knivstikkeri i bydelen.

Søndag eftermiddag blev en 30-årig mand stukket ned i Vollsmose.

En 16-årig dreng blev mandag varetægtsfængslet i fire uger for det overfald.