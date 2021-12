Genbrug er guld.

Det mener i hvert fald iværksætter og 'genbrugsshopaholic' Pernille Moesgaard.

Siden 2018 har hun sat en ære i leve et bæredygtigt liv til inspiration for sine mange følgere på Instagram, hvor hun går under navnet 'pernillemoes_thrift'.

Og det er ikke kun når der shoppes til eget forbrug, at turen helst går i den lokale genbrugsbutik.

Ifølge hende kan også julegaver med fordel købes brugt.

»Jeg har tidligere været lidt påpasselig med at give brugte gaver til andre. Men mit mindset er skiftet,« siger hun:

»Og min fornemmelse er også, at flere generelt er blevet mere åbne overfor genbrug generelt.«

Giver du brugte julegaver i år?

Hos DBA kan de ligeledes mærke, at flere og flere danskere får øjnene op for at give og modtage genbrug i gave.

I en pressemeddelelse oplyser de, at der op mod jul er specifikke søgeord, der går igen. Sidste år var det for eksempel 'Royal Copenhagen', 'Kaj Bojesen' og 'LEGO', der var stor interesse for.

Samtidig viser tal fra DBAs genbrugsindeks 2021, at syv ud af ti danskere, ville blive glade for, at modtage en genbrugsgave:

»I takt med at bæredygtighed står øverst på mange danskeres dagsorden, begynder vi at revidere vores forbrugsmønstre, og her er genbrugsgaver en gevinst for både klima- og bankkonto,« lyder det fra Julie Schoen, der er talsperson hos DBA i pressemeddelelsen.

Pernilles 3 gode råd til 'genbrugs julegaveshopping' Har du modtaget en ønskeliste, så søg efter tingene online. Det kan være steder som Trendsales, DBA, Tise eller Gul og Gratis. Her kan man nemt og overskueligt finde tingene og se standen, inden man køber noget.



Vil man gerne 'finde noget selv', kan man med fordel gå en tur i den lokale genbrug. Her er det vigtigt, at man er åben og har en god portion tålmodighed med sig.



Giv et gavekort til en genbrugs- eller vintage butik. På den måde kan modtageren af gaven selv gå på genbrugsjagt og så rammer man helt sikkert plet.

Ifølge Julie Schoen opleves genbrugsgaver også oftest som mere personlige. En udtalelse Pernille Moesgaard er enig i.

»Når man giver genbrug i gave, er det en mulighed for at give noget mere personligt og unikt,« siger Pernille Moesgaard:

»Det kræver selvfølgelig også en lidt større portion tålmodighed, men det behøver ikke være så bøvlet, som mange måske går og tror.«

Faktisk er der flere genbrugsbutikker – heriblandt Røde Kors –, der sælger gavekort. Og i enkelte vintagebutikker, er det i dag ligefrem muligt, at få byttemærke på gaverne.

Har man fået blod på tanden til, at kaste sig ud i brugte julegaver, kan det ifølge Pernille Moesgaard, være en god idé på forhånd at aftale med venner og familie, at alle giver brugte gaver til hinanden:

»På den måde er der forventningsafstemt om en 'bæredygtig' juleaften – og der vil ikke komme sure miner over et manglende byttemærke,« siger hun.