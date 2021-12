Søndag morgen er flere steder omkring Aarhus uden strøm.

Det gælder blandt andet Brabrand og dele af Åbyhøj.

Det kan man se på billeder fra bydelene. Og samtidig bekræftes det på NRGI's hjemmeside.

På NRGIs hjemmeside kan man blandt andet læse følgende om Åbyhøj:

'På grund af kabel/ledningsarbejde vil der være afbrudt for strømforsyningen på Bakke Allé, Elme Allé, Linde Allé onsdag d. 15. december fra kl. 08:00 til ca. kl. 12:00.'

Tidligere på morgenen var der også information om problemer med strømforsyningen til 8220 Brabrand.

Her kunne man læse, at man først forventede strømmen oppe at køre igen omkring klokken 08.00.

Men som det ser ud omkring klokken 07.00, er der ikke meldinger om problemer med strømforsyningen i området.

B.T. følger sagen.