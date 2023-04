Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Slankesprøjten, som Novo Nordisk har udviklet, er en slags »spiseforstyrrelsesmedicin«. Og inden for fem år er vi i Danmark sandsynligvis begyndt at give den til børn.

Sådan lyder kritikken og forudsigelsen fra Lene Meyer, der er privatpraktiserende psykolog og ph.d. i sundhedsvidenskab med speciale i tvangsoverspisning.

Det er blevet en slanketrend at stikke sig selv med en sprøjte med medicin, der oprindelig er lavet til at behandle type 2-diabetes. Og det er en forretning, som Novo Nordisk skovler milliarder ind på under mærket Wegovy. Sidste år solgte Wegovy for 6,2 milliarder, selvom der først blev lanceret sidst på året.

»I vores samfund ulmer et konstant ønske om at tabe sig hos rigtig mange af os. Jeg frygter, at Wegovy bliver som benzin, der får det hele til at flamme op i endnu mere kropsutilfredshed og endnu mere optagethed af vores egen krop og andres kroppe,« siger Lene Meyer.

Lene Meyer, der selv dagligt arbejder med spiseforstyrrede danskere, fortæller, at der i alle spiseforstyrrelser er en side, der handler om at prøve at spise mindre, end kroppen egentlig har brug for.

Det er netop de naturlige, kropslige signaler om sult, som Wegovy-medicinen undertrykker;

»Så på den måde er det her faktisk en form for spiseforstyrrelsesmedicin. Medicinen kommer præcis med det samme udgangspunkt, som spiseforstyrelser gør. Så dem med en spiseforstyrrelse får faktisk bare en medicin nu, der kan hjælpe dem til at være spiseforstyrrede.«

Men kan de få fat på medicinen?

»Ja, de har den allerede. Det ved jeg, fordi de kommer i min klinik. Omkring en femtedel af mine klienter er enten på det, har været eller overvejer det.«

Og er det overvægtige klienter?

»Nogle af dem har en høj vægt, og nogle har ikke.«

Hvor får de det fra, dem, der ikke er overvægtige?

»Gennem udlandet eller gennem nogen, der sælger det uden om lægen. Sådan nogle ting her, de kan skaffes.«

Hvad siger du til dem, når de siger, de tager det?

»Jeg siger, at det er det modsatte af det, vi arbejder med, nemlig at de skal lytte mere til deres egen krop, respektere deres krops signaler om sult og mæthed. Og at de sådan set er o.k., som de er.«

Det er flere overvægtige, som prøver at motionere og spise få kalorier og alligevel ikke kan tabe sig. Vil du så sige, at den her medicin er fin for dem?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at folk skal have den krop, de nu har. Og så kan vi arbejde med sundheden uden fokus på vægt. Jeg tror ikke på, at en krop er sund, når den ikke får den mad, den har brug for. Og store kroppe har også brug for mad. Men store kroppe kan også godt bevæge sig. Og spise sunde madvarer og sove godt og have gode relationer. Alt det der, som vi ved, er godt for sundhed. Det kan store kroppe godt.«

Men hvis nu der er en person med en stor krop, som er ulykkelig over at have den krop, er det så ikke fint at kunne tage medicin?



»Jeg vil bare altid starte et andet sted. Som er: Hvad er det, vægttabet lover? I virkeligheden er det måske nogle andre problemer, der ligesom bliver proppet ned i den hat. 'Hvis bare jeg taber mig, så løser jeg mine problemer med at sige fra, eller vanskeligheder i mine relationer og mit arbejdsliv og sexliv.'«

B.T. har forholdt Novo Nordisk Lene Meyers kritik om, at Wegovy er brænde på bålet hos mennesker, der i forvejen har et konfliktfyldt forhold til deres krop og til mad. Presseansvarlig for Novo Nordisks danske datterselskab Markus Hochmuth skriver i en mail til B.T.:

»I Danmark er Wegovy kun godkendt til voksne, der har et BMI på mindst 30 eller over 27 med mindst én følgesygdom for eksempel type 2-diabetes. Alle har ret til at være den, som de ønsker. Men der er brug for at sætte fokus på svær overvægt, som indebærer en klar forøget risiko for at udvikle kroniske sygdomme såsom diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdom. Når det handler om medicin mod svær overvægt, så er det kun læger, som kan udskrive denne medicin.«

Læs svar fra Novo Nordisk i fuld længde Lene Meyer mener, at Wegovy er brænde på bålet hos mennesker, der i forvejen har et konfliktfyldt forhold til deres krop og til mad. Hun siger, at en femtedel af hendes spiseforstyrrede patienter enten er, har været eller vil gerne starte på Wegovy. Ser I problemer ved, at medicinen nemt ender som allemandseje? Det er ifølge hende nemt for klienterne at skaffe medicinen af andre veje end egen læge. »Novo Nordisk hverken promoverer eller opfordrer til off label-brug af vores lægemidler. Når det handler om svær overvægt, så har Sundhedsstyrelsen klare anbefalinger omkring livsstilsintervention. Sundhedsstyrelsen definerer det som et samfundsansvar at være med til at forebygge overvægt i befolkningen og at arbejde på at reducere stigmatisering af dem, der lever med overvægt og svær overvægt. Det gør Novo Nordisk som én af mange kræfter i samfundet. Når det handler om medicin mod svær overvægt, så er det kun læger, som kan udskrive denne medicin.« Føler I, I har noget ansvar for, at folk måske kommer til at føle sig mere forkerte, end de gjorde i forvejen – nu hvor der er medicin til at 'behandle' den måde, de ser ud på? »I Danmark er Wegovy kun godkendt til voksne, der har et BMI mindst 30 eller over 27 med mindst én følgesygdom for eksempel type 2-diabetes. Alle har ret til at være den, som de ønsker. Men der er brug for at sætte fokus på svær overvægt, som indebærer en klar forøget risiko for at udvikle kroniske sygdomme såsom diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdom. Når det handler om medicin mod svær overvægt, så er det kun læger, som kan udskrive denne medicin.« I USA er Wegovy blevet godkendt til børn fra 12 år. De amerikanske børnelæger anbefaler det ligefrem. Lene Meyer er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se det samme i Danmark. Hun frygter, at der kommer anbefalinger fra Novo Nordisk Fondens Center for Sundt Liv og Trivsel, når jeres undersøgelser igen slår fast, at høj vægt hos børn ikke sådan lader sig ændre eller forebygge. Hvad er jeres holdning til brugen af Wegovy hos børn? »Novo Nordisk A/S er ikke involveret i Center for Sundt Liv og Trivsel, som er etableret af Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden. Når det handler om medicin mod svær overvægt, så er det kun læger, som kan udskrive denne medicin. I USA er Wegovy godkendt til unge i alderen fra 12 år og opefter blandt andet fordi svær overvægt indebærer en klar forøget risiko for at udvikle kroniske sygdomme såsom diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdom.« Regner I med eller håber I på, at det kommer til at blive godkendt til børn i Danmark? »I Danmark er Wegovy kun godkendt til voksne, der har et BMI mindst 30 eller over 27med mindst én følgesygdom for eksempel type 2-diabetes. I USA er Wegovy godkendt til unge i alderen fra 12 år og opefter blandt andet fordi svær overvægt indebærer en klar forøget risiko for at udvikle kroniske sygdomme såsom diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdom.« Kan I se ulemperne ved, at man begynder at behandle overvægtige børn medicinsk? »Behandlingen af svær overvægt hos børn er kompleks og individuel, og det er lægen og det enkelte menneske/familie, som afgør, hvad der er bedst. I Danmark er Wegovy kun godkendt til voksne, der har et BMI mindst 30 eller over 27 med mindst én følgesygdom som for eksempel type 2-diabetes. I USA er Wegovy godkendt til unge i alderen fra 12 år og opefter blandt andet fordi svær overvægt indebærer en klar forøget risiko for at udvikle kroniske sygdomme såsom diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdom.«

I USA er Wegovy blevet godkendt til børn fra 12 år, og det er tilmed noget, de amerikanske børnelæger anbefaler.

Lene Meyer er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se det samme i Danmark. Og hun frygter, at der fra Novo Nordisk Fondens Center for Sundt Liv og Trivsel, der netop er skabt til at forebygge overvægt hos børn, kommer anbefalinger om brug af medicinen til børn.

»Når deres undersøgelser igen slår fast, at høj vægt hos børn ikke er til at ændre eller forebygge, så er 'vi simpelthen også nødt til at give dem medicin. Det har de fortjent'. Som samfund er vi nødt til at forholde os særdeles kritisk til den her medicin. Inden for fem år risikerer vi, at det bliver almindelig praksis at give vægttabsmedicin til børn med høj vægt.«

Hvorfor er det et problem?

»Altså, hvad er vi så i gang med? Vi er i gang med at rode rundt med børns regulering af sult og mæthed. Og deres kropsforståelse. Hele vores samfunds forståelse af, hvordan kroppen må se ud.«

B.T. har spurgt Novo Nordisk, om man regner med eller håber på, at Wegovy kommer til at blive godkendt til børn i Danmark. Til det skriver presseansvarlig Markus Hochmuth i en mail:

»I Danmark er Wegovy kun godkendt til voksne, der har et BMI mindst 30 eller over 27 med mindst én følgesygdom for eksempel type 2-diabetes. I USA er Wegovy godkendt til unge i alderen fra 12 år og opefter, blandt andet fordi svær overvægt indebærer en klar forøget risiko for at udvikle kroniske sygdomme såsom diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdom.«