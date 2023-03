Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun stikker sig med en kanyle i maven og smiler, mens hun fortæller om sin »Ozempic-rejse«.

Det kan man se på én af de utallige videoer, der florerer på TikTok under hashtagget #Ozempic.

Et hashtag med over 600 millioner visninger, hvor folk viser, hvordan de har tabt sig ved at bruge medicin, der oprindeligt var udviklet til at behandle diabetes.

Ud over folks egne oplevelser med medicinen, som Novo Nordisk har udviklet og har patent på, bliver der flittigt delt videoer, der både viser og spekulerer i, hvordan kendisser også har brugt medicinen til at tabe sig.

Elon Musk er en af de kendisser. Da han blev spurgt, hvorfor han pludselig så mere »veltrænet, markeret og sund ud«, svarede han på Twitter, at han havde brugt 'Wegovy' – et andet mærke, som Novo Nordisk bruger til at markedsføre samme type medicin.

Trenden med den slankende sprøjte tog dog for alvor fart i foråret sidste år, da Kim Kardashian på kort tid smed syv kilo for at kunne passe en kjole til Met Gala. Her hævdede flere på sociale medier, at hun havde brugt Ozempic – hvilket hun dog selv har afvist.

Men ikke desto mindre er salget af medicinen eksploderet lige siden. I løbet af 2022 steg salget med 77 procent – hvilket efterlod Novo Nordisk med knap 60 milliarder kroner for bare den ene type medicin.

At slankesprøjten er blevet en trend på TikTok, bekymrer i den grad digital medieekspert Camilla Mehlsen.

Det siger lægen B.T. har spurgt professor og overlæge på Gentofte Hospital Filip Krag Knop, hvilke bivirkninger der kan være ved at tage Ozempic og Wegovy som slankemedicin. »Der er flere bivirkninger ved medicinen. For eksempel mave-tarm-relaterede bivirkninger som kvalme, opkastning, diarré og forstoppelse. Det er blot en af grundene til, at det er receptpligtigt. Så er det også vigtigt at vide, at når man stopper den her behandling, så tager man en del af – hvis ikke al – den tabte vægt på igen. Så der er tale om en kronisk behandling.«

»Vi ved, at der er så mange børn og unge, der bruger TikTok. Vi ved, at der er masser af problemer på TikTok med forskruede kropsidealer. Og nu er der så kommet det her med slankende medicin. Det er dybt problematisk på mange planer,« siger Camilla Mehlsen.

»Det, der fylder rigtig meget, er stadig perfekte kroppe og det tynde skønhedsideal. Det bliver jo selvfølgelig fremmet, når kendisser, der ikke er overvægtige, taler om at bruge slankemedicin. Og når sådan nogen som Kardashian taler om at skulle tabe sig for at kunne passe kjole. Det har jo en enorm effekt.«

Og den enorme effekt er til at tage og føle på ude i virkeligheden.

Ifølge en af New Yorks førende skønhedseksperter, Paul Jarrod Frank, står folk i kø for at komme i behandling med Ozempic.

»Ud over Viagra og Botox har jeg ikke set andre lægemidler, der så hurtigt er blevet en del af den moderne kulturs sociale ordforråd,« fortæller han til modemagasinet Vogue.

Kendis- og influencer-trenden er dog tilsyneladende ikke noget, der begejstrer firmaet, der ellers skovler store summer ind på det.

»Det er ikke noget, som vi hverken stimulerer eller er associeret med på nogen måde. Det er vigtigt for os at slå fast, at overvægt er en sygdom. Derfor skal Wegovy være drevet af lægerne, der udskriver det,« har Novo Nordisk administrerende direktør, Lars Frugergaard Jørgensen, sagt til Finans.

Ifølge Camilla Mehlsen bør TikTok tage ansvar for, at børn og unge udsættes for videoer med medicinen, som altså oprindeligt er lavet til at behandle type 2-diabetes og nu udskrives på recept til at behandle svær overvægt.

Problemet er, at det langtfra kun er svært overvægtige, der bruger og promoverer medicinen på sociale medier, siger den digitale medieekspert. For det kan få andre normalvægtige unge til at tænke, de også skal tage medicinen.

»Man snakker også om, at 90ernes skønhedsidealer er på vej tilbage, hvor kvinder skulle være ekstremt tynde. Så det kan være en farlig cocktail.«

En, som har mærket den ekstreme interesse for lægemidlet herhjemme i Danmark, er professor og overlæge på Gentofte Hospital Filip Krag Knop.

Siden det i slutningen af sidste år blev muligt for danske læger at udskrive recept på Wegovy som slankemedicin, har han undervist mange praktiserende læger i brugen.

»Det står klart, at der er en stor interesse for denne medicin, som betragtes som noget nyt og effektivt i deres ellers ret tomme værktøjskasse, når det kommer til medicinsk behandling af svær overvægt,« siger Filip Krag Knop.

Og det bunder en kæmpe interesse fra patienternes side, siger overlægen.

Det er dog ikke udelukkende svært overvægtige mennesker, der får fingrene i medicinen.

»Hvis patienterne er kreative nok, kan man altid snyde læger, hvis man skal have en recept. Det er velkendt for alle mulige andre stofgrupper, lige fra benzodiazepiner til morfin,« siger han og fortsætter:

»Når der er den der kæmpestore efterspørgsel, så er det altså også virkelig svært at sikre sig altid. Men det har læger selvfølgelig et stort ansvar i at forsøge at sikre.«

Ser du et problem i, at der er kommet en hurtig vej til at tabe rigtig mange kilo?

»Både ja og nej. Hvis folk begynder at bruge det som et redskab til at kunne klemme sig ned i en eller anden kjole eller gå ud på stranden til sommer, så er det et problem – det skal man ikke gøre, selvfølgelig. Altså, det er jo dumt.«

»Hvis man døjer med svær overvægt og overvejer, om Wegovy kunne være en mulig medicinsk behandling, så bør man indgå i en dialog med sin læge og finde ud af, om Wegovy kan være en hjælp til at opnå en sundere vægt.«

Hvis der ikke er nogen alvorlige bivirkninger ved at tage det, hvorfor skulle man så lade være, hvis det er nemt nok at få fat i?

»Der er flere bivirkninger ved medicinen. For eksempel mave-tarm-relaterede bivirkninger som kvalme, opkastning, diarré og forstoppelse. Det er blot en af grundene til, at det er receptpligtigt. Så er det også vigtigt at vide, at når man stopper den her behandling, så tager man en del af – hvis ikke al – den tabte vægt på igen. Så der er tale om en kronisk behandling.«

Filip Krag Knop er sideløbende med sin ansættelse som professor og overlæge uafhængig konsulent for flere medicinalvirksomheder, herunder Novo Nordisk, som producerer Wegovy.