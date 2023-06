Den flåtbårne sygdom TBE, der kan give alvorlig hjernebetændelse, spreder sig i Danmark.

For blot to år siden blev 'kun' den registreret i Nordsjælland omkring Tisvilde Hegn.

Men siden har den spredt sig helt ned til Hareskoven og Hørsholm, siger virusforsker og professor ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard til TV 2.

En afstand på godt og vel 44 kilometer.

Sådan beskytter du dig selv bedst muligt Undgå så vidt muligt at færdes uden for stierne i områder med mange flåter i perioden fra forår til efterår. Gå i lyst tøj med lange ærmer og bukserne stoppet ned i sokkerne​​​​​. Brug insektafvisende midler. TBE-vaccination kan være en mulighed for personer, der bor i eller ønsker at besøge risikoområder. Tjek regelmæssigt din egen og din families kroppe for flåter. Kilde: Flåtbid.dk

Risikoen for at blive smittet med TBE er forholdsvis lille. De seneste to år har der været ni tilfælde – men det kan udvikle sig voldsomt, hvis man bliver smittet via flåter, der bærer sygdommen:

»Det er en alvorlig hjernebetændelse, som kræver indlæggelse, og som efterlader mentale og neurologiske bivirkninger og lammelser i arme og ben. Man bliver ikke sig selv igen – det er en alvorlig sygdom,« siger Anders Fomsgaard til TV 2.

B.T. omtalte også infektionen sidste år, da den lige så spredte sig.

Her understregede René Bødker, seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, at der er stor forskel på TBE og eksempelvis borrelia.

Borrelia kan man undgå, hvis man fjerner flåten inden for 18-24 timer.

Men TBE-infektionen får man med det samme via flåtens spyt, fordi infektionen går direkte i blodbanerne hos os mennesker.

Kun en vaccine kan forhindre smitten.

»Nu har vi lært folk, at de skal passe på borrelia ved at fjerne flåten med det samme, men ved TBE nytter det ikke noget. Derfor skal man helst helt undgå at få flåter på sig,« siger René Bødker.

Symptomer på TBE En infektion med TBE-virus fører sjældent til symptomer. Men når der opstår symptomer, opstår de typisk i to faser: En fase med influenzalignende symptomer, og en fase med symptomer på hjernebetændelse. ​Fase 1 begynder med influenzalignende symptomer, for eksempel muskelsmerter, hovedpine, træthed og en kropstemperatur mellem 37,5 ºC og 39 ºC i to til syv dage. Herefter følger en periode på to til ti dage uden symptomer.

​​​​​​​

Efter den symptomfri fase begynder fase 2: Her vil du opleve feber, hovedpine, træthed, kvalme og muskelsmerter. Anden fase kan give mere alvorlige symptomer på hjernebetændelse. Disse symptomer kan omfatte høj feber, hovedpine, nakke/rygstivhed, kvalme, opkast og svimmelhed. I alvorlige tilfælde kan der i anden fase opstå permanent lammelse, og i meget sjældne tilfælde kan man dø. ​​​​​​​ Kilde: Flåtbid.dk

Konkret er der foruden Bornholm fundet tilfælde i Frederikssund, Tisvilde Hegn, Gribskov, Asserbo, Hørsholm og Hareskoven og Allerød.

Der har også været sporadiske fund i Silkeborg og på Sydfyn.

TBE har også spredt sig udenfor Danmark. Særligt i Sverige, hvor man har set en fordobling på ti år.

»Hvis det for alvor spreder sig i Danmark, så skal vi gang med en oplysningskampagne. Herhjemme har vi slet ikke den samme viden eller vaccinationsgrad, som man har i Sverige,« sagde René Bødker sidste år.