»Hvis man ser på, hvor slemt det er i Sverige, hvor 2-3 mennesker daglig smittes i sommerperioden, så er det den vej, det statistisk set går i Danmark, uden at vi helt forstår hvorfor.«

Sådan siger René Bødker, seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Seniorforskeren taler om den flåtbårne sygdom – TBE – som ifølge den årlige og nylige zoonoserapport fra DTU Fødevareinstituttet er ved at sprede sig i dele af Danmark.

Især i Nordsjælland og muligvis andre regioner i Danmark, lyder det i rapporten.

TBE-virus, der kan give hjernebetændelse, er fortsat sjælden, men altså ganske alvorlig, hvis man bliver smittet via flåter.

Og modsat den nok så velkendte borrelia-infektion, som man kan undgå, hvis man fjerner flåten inden for 18-24 timer, får man TBE-infektionen med det samme via flåtens spyt, fordi infektionen går direkte i blodbanerne hos os mennesker. Kun en vaccine kan forhindre smitten.

»Nu har vi lært folk, at de skal passe på borrelia ved at fjerne flåten med det samme, men ved TBE nytter det ikke noget. Derfor skal man helst helt undgå at få flåter på sig,« siger René Bødker.

Han forklarer, at TBE tidligere kun var udbredt på Bornholm, men at den i løbet af de seneste tyve år langsomt, men sikkert har spredt sig fra Sverige til flere steder i Nordsjælland.

»Det er ved at blive et problem. Hvis det for alvor spreder sig i Danmark, så skal vi gang med en oplysningskampagne. Herhjemme har vi slet ikke den samme viden eller vaccinationsgrad, som man har i Sverige,« siger René Bødker, der kalder tendensen for ‘bekymrende’.

Konkret er der foruden Bornholm fundet tilfælde i Frederikssund, Tisvilde Hegn, Gribskov, Hareskoven og Allerød. Læg dertil sporadiske fund i Silkeborg og på Sydfyn.

Fundet af TBE i Allerød har betydet, at militæret har ladet soldaterne i området vaccinere mod infektionen. De færdes nemlig ofte i skovområder, hvor flåten lever.

»Vi har ikke nær så meget skov som i Sverige, men de skove, vi har, er til gengæld velbesøgte,« siger René Bødker og fortæller, at det er NU, at man skal passe på flåter, hvis man færdes i skovområder.

TBE-infektion spreder sig i Danmark. Du kan dog blive vaccineret mod smitten. Foto: Robin van Lonkhuijsen Vis mere TBE-infektion spreder sig i Danmark. Du kan dog blive vaccineret mod smitten. Foto: Robin van Lonkhuijsen

»Her om sommeren er vejret godt, og mange mennesker færdes uden for stierne i skoven, fordi det er tørt. Men det øger samtidig risikoen for flåtbid,« siger han.

René Bødker frygter, at udviklingen vil følge den, vi har set i Sverige, og derfor opfordrer han til vaccination for udvalgte grupper:

Sådan beskytter du dig selv bedst muligt: Undgå så vidt muligt at færdes udenfor stierne i områder med mange flåter i perioden fra forår til efterår.

Gå i lyst tøj med lange ærmer og bukserne stoppet ned i sokkerne​​​​​.

Brug insektafvisende midler.

TBE-vaccination kan være en mulighed for personer, der bor i eller ønsker at besøge risikoområder.

Tjek regelmæssigt din egen og din families kroppe for flåter. Kilde: Flåtbid.dk

»Det er ikke ligesom coronavirus, hvor alle kan blive smittet. Men tilhører man en risikogruppe, det vil sige færdes man meget i skove i Nordsjælland, og er man over 50 år, så kan det være en god idé,« siger han.

Når man især skal være på vagt over de 50, skyldes det, at immunsystemet svækkes med alderen.

»Der er jo mange mænd, der går på jagt i skoven, og selvom de føler sig sunde og raske, så er deres immunsystem ikke, som det har været. Deres risiko for, at infektionen trænger ind i centralnervesystemet, er større. Dermed ikke sagt, at unge ikke kan blive syge, det har vi også set tidligere,« siger René Bødker.

I 2021 havde vi i Danmark 11 tilfælde af TBE, og heraf er syv smittet i Danmark.

René Bødker fortæller desuden, at TBE-infektionen er udbredt i særligt Schweiz og Østrig.