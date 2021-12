Fra 24. december skal du have et gyldigt coronapas, hvis du tager ind og får sved på panden i et af landets fitnesscentre.

Men hos fitnesskæden Loop bliver ikke tale om en regulær kontrol ved indgangen.

Den landsdækkende fitneskæde, som blandt andet har centre i Aalborg, Svenstrup og Nørresundby, har været i dialog med myndighederne og aftalt en model.

»Minimum en gang om dagen skal vi lave en stikprøve i alle centre. Vi skal tage en stikprøve af samtlige tilstedeværende på det pågældende tidspunkt,« forklarer Brian Schneider, som er administrerende direktør for Loop.

Han tilføjer, at stikprøvekontrollen vil blive foretaget på forskellige tidspunkter af døgnet. Men at det oftest vil ske i centerets travle perioder.

Modellen betyder, at der i princippet kan gå et smittet medlem ind gennem døren til fitnesscenteret, uden at blive fanget. Men det tror direktøren ikke på, at nogen vil gøre.

»Jeg har så meget tillid til vores medlemmer, at jeg tror, langt de fleste vil tage ansvaret til sig og ikke løbe om hjørner med reglerne,« siger han og tilføjer:

»Du kan jo godt møde andre, der ikke følger spillereglerne andre steder i samfundet. For eksempel kan du i supermarkedet godt støde på en, der bryder sin selvisolation.«

Set ud fra et økonomisk perspektiv er modellen med stikprøvekontrol i øvrigt strengt nødvendig for Loop-kæden.

Direktøren tør nærmest ikke at tænke på konsekvenserne, hvis alle centre på landsplan skulle kontrollere samtlige medlemmers coronapas ved indgangen hele dagen igennem.

»Det vil få fatale konsekvenser. I nogle centre er kassen fuldstændigt tom, så det vil have betydet lukninger af filialer inden for ganske kort tid,« siger Brian Schneider.

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg vedtog onsdag aften kravet om coronapas i fitnesscentre.