En sur smiley er skidt. To er slemt, men fire er helt katastrofalt.

Ikke desto mindre er det resultatet for butikken Sport Nutrition Center i Busgaden i Aarhus efter Fødevarestyrelsens seneste fire besøg.

I juli blev butikken politianmeldt. Siden har den skiftet ejere og cvr-nummer. I hvert fald på papiret. Fødevarestyrelsen mener nemlig, at der grundliggende er tale om den samme butik med samme ejere.

Nu får den store bøder for samme fejl, som butikken har fået kritik for i de forrige tre rapporter.

Det nedslående resultat fremgår af en udgivet rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Det seneste besøg er en opfølgning på et kontrolbesøg 12. juni i år, hvor Fødevarestyrelsens medarbejdere fandt flere problemer i butikken.

Her uddelte styrelsen ingen bøder, men konstaterede blandt andet, at flere fødevarer ikke var mærket på dansk eller andre sprog, der i det konkrete tilfælde kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.

En bemærkning, virksomheden fik allerede ved et kontrolbesøg i marts.

Det er også selvsamme problem, som virksomheden nu får en bøde på 10.000 kroner for ved den opfølgende kontrol 24. august.

I alt udløste besøget 24. august bøder for 17.000 kroner. Det viser seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, der netop er offentliggjort.

Til Fødevarestyrelsen fortalte ejerne, at de var ved at skifte etiketterne til alle produkter.

Siden det seneste besøg har virksomheden skiftet cvr-nummer, men ejerskiftet er ikke meddelt til Fødevarestyrelsen, hvorfor virksomheden fik en bøde på 5.000 kroner.

Til Fødevarestyrelsen fortalte ejerne, at de er i gang, og at de har været inde og foretage registreringen nu, mens Fødevarestyrelsen var på besøg.

Bøden på 5.000 kroner begrundes fra Fødevarestyrelsens side med, at flere af de involverede personer har været en del af begge virksomheder.

Samtidig fik virksomheden en bøde på 2.000 kroner for ikke at have hængt de forrige kontrolrapporter op i vinduet.

Til Fødevarestyrelsen fortalte ejerne, at de ikke havde fået det hængt op på grund af ejerskiftet, men at der bliver arbejdet så hårdt så muligt for at få dem op.

Virksomheden har nu modtaget bøder for 30.000 kroner i alt. Dertil kommer udgifter til gebyrer for Fødevarestylsens opfølgende kontrolbesøg.

B.T. Aarhus forsøger at få en kommentar fra virksomhedens ejere, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.