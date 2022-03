Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen blev i 2018 bortvist fra et job i Forenede Rengøring og politianmeldt i en sag, som indtil nu ikke har været kendt i offentligheden.

Det kan B.T. i dag fortælle.

»Da politiet kommer til mig, og jeg ser bevismaterialet, bortviser jeg hende uden løn,« fortæller tidligere direktør i Forenede Rengøring Hans Fog.

De nye detaljer i Bettina Jensen-sagen kommer kort før, at der falder dom i retssagen mod hende og veninden Mariann Færø. Det sker på tirsdag.

Bettina Jensen er tiltalt for bestikkelse, fordi hun mellem 2012 og 2015 modtog små 800.000 kroner af Mariann Færø, samtidig med, at hun hyrede Færø som konsulent til Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner.

For at forstå, hvorfor Bettina Jensen blev bortvist fra Forenede Rengøring, er det nødvendigt at skrue tiden fem år tilbage.

I februar 2017 bliver Bettina Jensen afskediget fra Rigspolitiet og efterfølgende politianmeldt efter B.T.s afdækning af brud på udbudsreglerne og mistanke om vennetjenester.

Bettina Jensen er nu uden job, og Forenede Rengøring spotter hurtigt Bettina Jensens potentiale.

Bettina Jensen er tiltalt for at modtage bestikkelse. Foto: Tegner: Anne Gyrite Schütt Vis mere Bettina Jensen er tiltalt for at modtage bestikkelse. Foto: Tegner: Anne Gyrite Schütt

Som chef i både DR og i Rigspolitiet har hun været den drivende kraft bag succesfulde udliciteringer af rengøring og kantinedrift til firmaet Coor. Forenede Rengøring er konkurrent til Coor.

Nu skal Bettina Jensen hjælpe Forenede Rengøring med at vriste opgaven i Rigspolitiet fra Coor, der har haft tjansen siden 2012.

Muligheden åbner sig, fordi kontrakten med Coor skal genforhandles, og i den forbindelse laver Rigspolitiet et nyt udbud, så andre firmaer også kan byde på opgaven.

Som nyansat udbudskonsulent får Bettina Jensen til opgave at udfærdige et tilbud på vegne af Forenede Rengøring.

Bettina Jensen: 'Jeg er godt nok bange lige nu' I retssagen mod Bettina Jensen er der blevet fremlagt en korrespondance mellem Bettina Jensen og hendes coach og mentor Kirsten Brun med tilnavnet 'den røde tråd': »Jeg er godt nok bange lige nu, og vi er på røven,« har Bettina Jensen blandt andet skrevet til 'den røde tråd'. Ifølge Bettina Jensens egen forklaring i retten skrev hun ordene, fordi Rigspolitiet havde opdaget muligt misbrug af fortrolig viden fra Bettina Jensens side i forbindelse med et tilbud, hun udfærdigede i sit nye job i firmaet Forenede Rengøring.

Da Bettina Jensen kender detaljerne i det tilbud, Coor tidligere har indgivet til Rigspolitiet, kopierer hun dele af det. Det må hun ikke, da nogle afsnit er fortrolige og dermed en forretningshemmelighed.

Det er i hvert fald Rigspolitiets opfattelse, da man modtager og læser et bud fra Forenede Rengøring.

Ifølge fortroligt efterforskningsmateriale, som B.T. har indsigt i, er det Rigspolitiets opfattelse, at der er 'et betragteligt sammenfald'.

Da Forenede Rengøring finder ud af det, trækker firmaet sit tilbud tilbage, og i 2018 fyres Bettina Jensen for anden gang på to år.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

»At hun laver det nummer og springer over, hvor gærdet er lavest, accepterer jeg ikke. Så enkelt er det,« siger Hans Fog, der tilføjer, at han fik grønt lys af Rigspolitiet til i første omgang at ansætte Bettina Jensen.

Den 18. december 2018 meldes Bettina Jensen for anden gang til Københavns Politi af Rigspolitiet. Denne gang for at misbruge sin fortrolige viden fra Rigspolitiet i sit nye job.

Anmeldelsen førte dog ikke til en tiltale. Som tidligere beskrevet i B.T. slap Bettina Jensen og Mariann Færø i november 2019 for tiltale efter mere end to års efterforskning. Det gjaldt også den del, der handler om Bettina Jensens ansættelse i Forenede Rengøring.

Da efterforskningen siden blev genoptaget og vurderet juridisk, var det alene bestikkelsessagen, der blev rejst tiltale for.

Bettina Jensens advokat Anders Nemeth oplyser til B.T., at han ingen kommentarer har til sagen.