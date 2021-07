Normalt skal forældre med delt forældremyndighed begge godkende, at deres barn bliver vaccineret.

Men sådan er det ikke, når det gælder coronavaccinen, som de 12-15-årige for tiden inviteres til.

Sundhedsstyrelsen kræver nemlig kun den ene forælders samtykke, og det forarger den 44-årige selvstændige konsulent Kim Mulvad.

Han har en 13-årig datter og en 16-årig søn med sin ekskone, den 45-årige rengøringsmedarbejder Rikke Mulvad, og han er – modsat hende – stærk modstander af, at deres børn skal vaccineres.

»Jeg er ikke imod vacciner og medicin, hvis der er ordentlig dokumentation for det. Men det er der ikke for coronavaccinerne endnu, og derfor mener jeg ikke, at mine børn skal være testkaniner og sprøjtes med noget, der gør deres fremtid usikker,« begrunder Kim Mulvad til B.T.

Kim Mulvad risikerer at miste forældremyndigheden over sine børn, da hans kone har søgt om fuld forældremyndighed, så børnenes ønske om at blive vaccineret mod corona kan opfyldes.

Derfor skal han nu finde en advokat og i Familieretten til efteråret. Her vil børnenes mor nemlig søge om den fulde forældremyndighed over børnene, så de kan blive vaccineret.

»Jeg vil ikke have vaccineret børnene, børnene vil selv vaccineres. Og de skal have lov til selv at tage et valg, når de er så gamle, som de er. Jeg tvinger dem ikke til noget og kunne aldrig drømme om det,« slår Rikke Mulvad fast over for B.T.

»Vi skal i retten, så jeg kan få fuld forældremyndighed, og børnene kan tage deres egne valg. Det er det eneste, det drejer sig om. Og det ønsker børnene, men det respekterer han ikke.«

Kim Mulvad bekræfter, at eksparrets børn selv ønsker at blive vaccineret.

Han mener dog, at de ikke er gamle nok til at sætte sig ind i »hele det show, der kører lige nu«, fordi han mener, at man fra samfundets side bliver presset og giver halve informationer, når det handler om at modtage coronavaccinen.

»Jeg ringede til Statens Serum Institut for at høre, om det var muligt, at jeg kunne meddele dem, at jeg ikke tillod mine børn at blive vaccineret. Her fik jeg så at vide, at der allerede var bestilt tid,« fortæller Kim Mulvad.

»Jeg har til gengæld ret til at afbestille, men jeg har ikke ret til at forhindre, at der bliver bestilt en ny tid. Så der startede et åndssvagt spil med, at hun bestilte en tid, hvorefter jeg afviste,« forklarer han.

Kim Mulvad tjekker dagligt, om der skulle være bestilt nye vaccinationstider, selvom børnenes mor ikke har bestilt nye tider, siden det blev klart, at sagen nu tages op i Familieretten.

»Det blev jeg nødt til at respektere, for jeg gider jo ikke, at han bliver ved med at slette tiderne,« tilføjer Rikke Mulvad.

Til daglig bor børnene hos deres mor. Både Rikke og Kim fortæller desuden, at Kim ikke længere taler med sine børn, fordi de er sure over, han nægter dem at blive vaccineret.

Begge forældre handler efter bedste overbevisning om, at de gør det rigtige for deres børn. Men sagen er helt gået i hårdknude.

»Jeg ville ikke gøre det her, hvis jeg var det mindste i tvivl. Jeg har ikke noget behov for at vinde noget over min ekskone. Men jeg har brug for forældremyndigheden, for det er meget vigtigt for mig at kunne beskytte mine børn. Jeg elsker dem jo overalt på jorden,« fortæller Kim Mulvad.

Hos Familieretshuset oplyser man til B.T., at man ikke oplever ekstra forespørgsler i forbindelse med sager som Kim og Rikkes.

De oplyser dog, at en sådan konflikt vil kunne puste til et i forvejen konfliktfyldt forældreforhold og medføre, at den ene forælder søger om fuld forældremyndighed.

Den yderste konsekvens er, at spørgsmålet ender i Familieretten, og den skal nu afgøre Kim og Rikkes konflikt.